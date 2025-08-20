Oglas

Poljska kaže da je dron koji se srušio kod njih ruskog podrijetla: "Još jednom provociraju članice NATO-a"

Hina
20. kol. 2025. 18:56
dron u Poljskoj
Dron koji se srušio u polje kukuruza u Poljskoj ruskog je porijekla, rekao je u srijedu poljski ministar obrane Vlasislav Kosiniak-Kamiš nazvavši to provokacijom.

"Rusija još jednom provocira članice NATO-a", rekao je u vrijeme kada se ulažu napori u postizanje mira u Ukrajini.

Sve članice saveza upoznate su s incidentom, rekao je Kosiniak-Kamiš.

Poljska policija ranije je objavila da je neidentificirani objekt rano u srijedu pao na polje u selu Osiny na istoku pokrajine Lublin, smještene na granici s Ukrajinom. 

Eksplozija je razbila prozore na nekoliko kuća, no nitko nije ozlijeđen, prenosi poljska novinska agencija PAP. 

Policija je na mjestu pada pronašla izgorjeli metal i plastiku, dodaje se. 

Istražitelji su rekli da je dron ostavio krater širok šest metara i dubok 50 centimetara. Zasad je nejasno je li se eksplozija dogodila u zraku ili prilikom udara u tlo.

Mjesto incidenta nalazi se oko 120 kilometara od poljske granice s Ukrajinom i oko 100 kilometara s Bjelorusijom.

Članica EU-a i NATO-a, Poljska je jedan od najvećih političkih i vojnih saveznika Ukrajine.

U studenom 2022. raketa je pala na selo na Przewodów na istoku zemlje, ubivši dvojicu muškaraca. Radilo se o zalutalom ukrajinskom protuzračom projektilu.

Teme
Poljska dron

