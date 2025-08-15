Strah od Rusije: Ova europska zemlja uči djecu kako raditi dronove i upravljati njima

Ova vijest dolazi u trenutku kada baltička zemlja preispituje svoju graničnu obranu. Prošlog je mjeseca bespilotna ruska letjelica s eksplozivom ušla u Litvu iz Bjelorusije prije nego što se srušila u blizini vojnog vježbališta, što je navelo vlasti da zatraže dodatnu potporu NATO-a, istaknuvši da je to zabrinjavajući znak prelijevanja ruske agresije.