NOVI PROJEKT
Strah od Rusije: Ova europska zemlja uči djecu kako raditi dronove i upravljati njima
U rujnu će se otvoriti tri posebna centar u Litvi s ciljem da više od 22.000 stanovnika te zemlje, uključujući 7000 djece, nauči izrađivati i upravljati dronovima.
Kada se djeca u rujnu vrate u školske klupe, neće učiti samo matematiku i povijest - učit će kako izraditi i koristiti dronove.
Naime, litavsko Ministarstvo obrane pokreće projekt obuke vještina upravljanja i izrade dronova, koji uključuje obuku šire javnosti te djece od 3. do 12. razreda kako izrađivati i upravljati dronovima.
Devet centara za obuku bit će u potpunosti operativno do 2028., no prva tri centra bit će spremna već u rujnu.
Projekt će mlađim generacijama omogućiti upoznavanje s ovim područjem od najranije dobi, a želja je da to bude dugoročno korisno za buduće inženjere i za svakog građanski aktivnog pojedinca.
Ova vijest dolazi u trenutku kada baltička zemlja preispituje svoju graničnu obranu. Prošlog je mjeseca bespilotna ruska letjelica s eksplozivom ušla u Litvu iz Bjelorusije prije nego što se srušila u blizini vojnog vježbališta, što je navelo vlasti da zatraže dodatnu potporu NATO-a, istaknuvši da je to zabrinjavajući znak prelijevanja ruske agresije.
U međuvremenu je bivši litavski premijer i povjerenik Europske unije za obranu i svemir Andrius Kubilius izjavio lokalnim medijima kako spremnost zemlje na odgovor u slučaju napada dronovima nije na razini na kojoj bi trebala biti. Dodao je da Litva mora biti spremna braniti se od stotina tisuća dronova.
Pridružila se susjednim zemljama
Najmlađi polaznici, od oko devet godina, učit će kako izrađivati dronove kroz praktične pokuse i igre. U nižim razredima srednje škole, za djecu od 11 do 16 godina, vještine će se nadograđivati tako da će početi upravljati dronovima iz perspektive pilota (FPV) u zatvorenom prostoru i izrađivati ih.
Do srednje škole, učenici će dizajnirati i proizvoditi 3D dijelove za dronove te sudjelovati na regionalnim i nacionalnim natjecanjima, prema planu.
Novim programom Litva se pridružuje susjedima u pokretanju inicijativa za obuku djece za rad s dronovima.
Estonska je vlada ranije ove godine obećala uvođenje programa obrazovanja o dronovima do sredine 2026. kao dio koalicijskog sporazuma. Dogovor sadrži malo detalja o tečajevima, ali navodi da će sve škole sudionice dobiti vlastite komplete za dronove.
Program će biti dio nacionalnog obrambenog kurikuluma Estonije, uvedenog 2023. kako bi se razvila građanska svijest i spremnost na obranu Estonije.
Latvija je, pak, u srpnju održala svoj prvi kamp za operatere dronova. Obučila je 32 mlada kadeta u osnovama letenja i elektroničkog ratovanja, izvijestili su lokalni mediji. Sve tri zemlje također grade zid od dronova na svojim istočnim granicama s Rusijom, prenosi Euronews.
Estonska vlada navodi da to uključuje izgradnju početnog sustava detekcije dronova na granici i u četiri velika grada do početka 2027.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare