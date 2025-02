Obnovljeni brod “Galeb” uskoro u riječkoj luci

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon pet godina, brod "Galeb" će se iz kraljevičkog brodogradilišta Dalmont, gdje se obnavljao, slijedećeg tjedna otegliti do stalnog veza na Molo longu u riječkoj luci, potvrđeno je iz Grada Rijeke.

O postupku tegljenja dogovara se s Lučkom upravom, brodogradilištem Dalmont i Jadranskim pomorskim servisom, a točan datum ovisi i o vremenskim uvjetima, izvijestili su.

Po dolasku broda na Molo longo, te nakon osiguranja priveza i ostalih nužnih tehničkih radnji, na brodu će se nastaviti radovi opremanja muzejskog postava.

Brod – i muzej i ugostiteljski objekt

Nesumnjivo će Galeb, privezan uz Molo longo u riječkoj luci, s pravom izazvati pažnju javnosti i prije svečanog otvorenja jer radi se o prvom hrvatskom brodu- muzeju koji će prikazivati bogatu, 87 godina dugu povijest broda, različite namjene koje je imao, nevjerojatne priče o njegovom stradavanju i spašavanju, potapanju i obnovama, stoji u priopćenju Grada Rijeke.

Brod “Galeb” je 2006. proglašen kulturnim dobrom, i u to vrijeme bio je u brodogradilištu “Viktor Lenac”, pa je Grad Rijeka postao vlasnikom broda s namjerom da se spriječi njegovo daljnje propadanje zbog zanemarivanja dotadašnjeg vlasnika – nužni radovi su obavljeni u brodogradilištu “Viktor Lenac” da bi potom brod nekoliko godina proveo u riječkoj luci.

U riječkoj Gradskoj upravi je odlučeno da se “Galeb” u cijelosti obnovi – da u jednom dijelu bude muzejski postav, a u drugom ugostiteljski dio sa smještajem. Brod se obnavlja i preuređuje u sklopu projekta turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, zajedno s Palačom šećera, financiranim većim dijelom bespovratnim iznosom iz europskih fondova.

Projektnu dokumentaciju za izvođenje radova na brodu “Galeb” izradila je DIV GROUP, a idejni projekt za novi stalni postav izradila je dizajnerica Nikolina Jelavić Mitrović, dobitnica nagrade Europski muzej godine za svoj rad na Gradskom muzeju Vukovar te autorica nagrađenog postava Muzeja Sinjske alke.

Za uređenje i prenamjenu “Galeba” oko 15 milijuna eura

Radovi na uređenju muzejskog postava su u tijeku, a dovršetak se očekuje u travnju.

Grad Rijeka je 2023. objavio natječaj za zakup oko tisuću četvornih metara komercijalnog dijela broda, namijenjenog restoranu i hostelu. No, nije pristigla nijedna ponuda. Gradska uprava najavila je da će se natječaj ponoviti, ali se to do sada nije dogodilo.

Po posljednjim procjenama, troškovi uređenja i svih ostalih aktivnosti vezanih uz prenamjenu broda “Galeb” su nešto veći od 15 milijuna eura. Tu su uračunati trošak kupnje broda, održavanja broda, projektne dokumentacije, stručnog nadzora te radova obnove broda i restauratorskih radova, potrebne opreme te uređenja stalnog muzejskog postava.

Multimedijalni i interaktivan stalni postav broda-muzeja sastojat će se od četiri osnovne tematske cjeline: povijest broda RAMB III/Kiebitz/Galeb od 1938. do 1990. uz poveznice s poviješću grada Rijeke u istom razdoblju, uloga Josipa Broza Tita i njegovih putovanja “Galebom” u razvoju Pokreta nesvrstanih, život na vojnom školskom brodu te prezentacija broda kao tehnološkog dostignuća.

