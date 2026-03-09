Obuljen Koržinek: Hrvatsko novinarstvo izgubilo je jednu od najboljih novinarki

Široki je raspon istraženih i prezentiranih tema kojima se Mila Moralić bavila kao reporterka, urednica i voditeljica niza radijskih i televizijskih emisija, poručila je povodom 'preranog odlaska jedne od najboljih hrvatskih novinarki srednje generacije'. „No, posebnu vrijednost za cjelokupnu hrvatsku medijsku scenu imaju njezini projekti u kojima je do izražaja došao njezin veliki entuzijazam za poboljšanje novinarstva i prava novinarki, kao što su 'Zagorka povezuje' - inicijativa Sindikata novinara Hrvatske i međunarodni projekt 'Žene u medijima - stop nasilju u redakcijama' kojim se upozoravalo na problem seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja žena u novinarskoj profesiji”, istaknula je ministrica.