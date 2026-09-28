Obuljen Koržinek o Andrei Zlatar Violić: "Ostavila je snažan trag u hrvatskoj kulturi“

Od Marulićeve „Davidijade“ do Prustovih djela, njezini su znanstveni radovi nadilazili uže krugove hrvatske komparatistike i širili se kako interdisciplinarno u druga humanistička područja, tako i na međunarodnoj razini. Usmjerivši svoj znanstveni interes u područje autobiografije, memoaristike i povijesti privatnog života, nastavila ga je produbljivati i kroz čitanja ključnih djela suvremene književnosti. Njezina fascinacija djelom Marcela Prousta kojeg je tumačila kroz radikalnu redefiniciju sjećanja i subjektivnosti, prenijela je na mnoge sadašnje, a vjerujemo i buduće čitatelje, ističe u sućuti Obuljen Koržinek.