Od iduće godine odvoz smeća u Rijeci skuplji za čak 70 posto

"Kada smo preuzeli odgovornost za upravljanje gradom, stanje u Čistoći bilo je, najblaže rečeno, loše, a kasnije se pokazalo i – neodrživo. Brojke su loše, ali još je gore to što se godinama znalo da sustav ne funkcionira, a nitko nije imao hrabrosti reagirati. Jer Čistoća nije problem koji se pojavio jučer. Nije riječ samo o lošim brojkama. Prava priroda problema leži u posljedicama dugogodišnjeg nečinjenja, nedostatka vizije i potpunog izostanka pravovremene reakcije na promjene i potrebe naših sugrađana. Zatekli smo poduzeće koje je stagniralo, s nagomilanim problemima gurnutim pod tepih. U konačnici, najveća šteta nije financijska, već ona nanesena povjerenju građana u sposobnost gradske uprave i same Čistoće da osiguraju čistu i zdravu životnu sredinu. Želim naglasiti da je Čistoća jedna od naših ključnih gradskih tvrtki, a velika većina njezinih zaposlenika svakodnevno predano obavlja vitalan posao za naš grad. Naša reforma je, stoga, podrška njima i njihovoj misiji, kako bi radili u efikasnijem sustavu, naglasila je Rinčić.