Od iduće godine odvoz smeća u Rijeci skuplji za čak 70 posto
Cijena obvezne minimalne javne usluge prikupljanja otpada za kućanstva iznosit će 14 eura mjesečno s PDV-om.
Ono što je bilo jasno od trenutka kada je gradonačelnica Iva Rinčić rekla da Komunalno društvo Čistoća stvara mjesečni gubitak veći od 300.000 eura mjesečno, postat će stvarnost od 1. siječnja 2026. godine jer će tada cijena obvezne minimalne javne usluge (OMJU) prikupljanja otpada za kućanstva iznositi 14 eura mjesečno s PDV-om. Dosad je iznosila 8,24 eura s PDV-om. Riječ je o povećanju od 70 posto.
Potvrdila je to za Novi list riječka gradonačelnica Iva Rinčić koja je predsjednica Skupštine Čistoće, naglasivši da se cijena nije mijenjala od 2022. godine.
– U praksi, riječ je o nekoliko eura više mjesečno – iznosu koji omogućava stabilnost sustava i redovit odvoz otpada. Kao gradonačelnica, dužna sam donositi i teške, ponekad nepopularne, ali nužne odluke – one koje osiguravaju bolju budućnost i kvalitetniji život svim našim sugrađanima. Jedna od takvih odluka je i ova, nažalost, neizbježnom povećanju cijena usluga Čistoće od 1. siječnja 2026. Svjesna sam da ovakve vijesti nikad nisu dobrodošle. Nije mi drago da moramo ići tim putem, ali vjerujem da je građani razumiju – ako želimo sustav koji je zdrav, funkcionalan i sposoban obavljati svoje zadaće, moramo se suočiti s problemima i rješavati ih odgovorno, a ne ih gurati pod tepih. Detaljna analiza poslovanja Čistoće jasno je pokazala da daljnje odgađanje promjena nije moguće: rast troškova, plaća, ulaganja i obveza modernizacije doveli su poduzeće do višemilijunskog gubitka. Bez ove mjere, ugrozili bismo sam opstanak sustava koji je temelj zdravlja i čistoće našega grada. Zato ovu odluku ne donosimo olako, ali donosimo je s osjećajem odgovornosti prema svima koji žele urednu i održivu Rijeku, izjavila je Rinčić.
Rinčić je odgovorila i zbog čega nova vlast nije smijenila direktora Čistoće Bojana Jurdanu ako je stanje katastrofalno kako se naglašava i rezultirat će 70-postotnim poskupljenjem usluge.
"Naš pristup nije lov na pojedince, nego promjena sustava. Ne želimo mijenjati jednog čovjeka, a ostaviti isti način rada i upravljanja. Zato smo i odlučili da se u svim gradskim društvima, osim u Energu, raspišu javni natječaji za direktore. To je put prema odgovornom i transparentnom upravljanju, gdje će svatko tko želi voditi gradsko društvo morati jasno pokazati plan, rezultate i odgovornost. Ponavljam, promjena mora biti sustavna, ne kozmetička. Ne možemo promijeniti prošlost, ali možemo prestati ponavljati iste greške. I upravo to radimo jer vjerujemo u potencijal naših gradskih tvrtki i zaposlenika Čistoće koji zaslužuju snažan i stabilan sustav vođenja, kazala je gradonačelnica Rinčić.
Jeftinije od okruženja
Ona je dodala da bi Grad Rijeka za korisnike iz kategorije kućanstvo i nadalje imao niže cijene od Crikvenice i Novog Vinodolskog, te vrlo slične cijene kao Krk.
"Za korisnike koji nisu kućanstvo, Grad Rijeka bi imao nižu maksimalnu cijenu OMJU od Opatije, te nižu minimalnu cijenu od Crikvenice i Novog Vinodolskog. Što se tiče varijabilnog dijela cijene, on i nakon povećanja ostaje najniži u okruženju, osim u usporedbi s Crikvenicom gdje je neznatno niži iznos po litri, navela je Rinčić.
To znači da bi se prosječni račun za obitelj s tri korisnika na području na kojem se koriste zajednički spremnici povećao za nešto manje od 10 eura, dakle s 15,36 eura (bez PDV-a) na 25,26 eura (bez PDV-a). Za korisnike koji koriste individualni spremnik od primjerice 80 litara i četiri odvoza, prosječni račun povećao bi se za oko sedam eura.
"Znam da ovo nije popularna odluka, ali vjerujem da će građani razumjeti da drugačije ne možemo i da se samo odgovornim pristupom možemo zajedno izboriti za stabilan, učinkovit i čist grad", uvjerena je Rinčić.
Ona se osvrnula na stanje koje je kao nova izvršna vlast zatekla u Čistoći.
"Kada smo preuzeli odgovornost za upravljanje gradom, stanje u Čistoći bilo je, najblaže rečeno, loše, a kasnije se pokazalo i – neodrživo. Brojke su loše, ali još je gore to što se godinama znalo da sustav ne funkcionira, a nitko nije imao hrabrosti reagirati. Jer Čistoća nije problem koji se pojavio jučer. Nije riječ samo o lošim brojkama. Prava priroda problema leži u posljedicama dugogodišnjeg nečinjenja, nedostatka vizije i potpunog izostanka pravovremene reakcije na promjene i potrebe naših sugrađana. Zatekli smo poduzeće koje je stagniralo, s nagomilanim problemima gurnutim pod tepih. U konačnici, najveća šteta nije financijska, već ona nanesena povjerenju građana u sposobnost gradske uprave i same Čistoće da osiguraju čistu i zdravu životnu sredinu. Želim naglasiti da je Čistoća jedna od naših ključnih gradskih tvrtki, a velika većina njezinih zaposlenika svakodnevno predano obavlja vitalan posao za naš grad. Naša reforma je, stoga, podrška njima i njihovoj misiji, kako bi radili u efikasnijem sustavu, naglasila je Rinčić.
