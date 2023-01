Podijeli :

Izvor: N1

Nakon zimskih praznika u ponedjeljak ponovno počinje nastava u svim školama. Ipak uz jednu novost - jedan besplatan obrok koji sufinancira država za sve osnovne škole. Ideja je dobra, ali provedba je već nešto drugo. Provjerili smo kako su se škole organizirale i hoće li besplatne obroke dobiti baš svi učenici.

Naša Nataša Vidaković posjetila je blagovaonicu u kojoj će 340 osnovnoškolaca na meniju dočekati mliječni obrok, odnosno sendvič. Nova je to Vladina mjera kojom se sufinanciraju besplatni obroci i to po 10 kuna po učeniku. Ravnatelji kažu – skromna je to računica u doba inflacije i rasta cijena hrane.

“U tih 10 kuna dakle ulazi nabavka namirnica, troškovi energije, odnosno energenata, prijevoz robe, materijalna prava, plaće, uređaji za kuhinju, investicijsko održavanje… Mnogo toga je uključeno i to nije realno”, kaže Denis Žvorc, ravnatelj OŠ Petra Preradovića u Zagrebu.

Obroke će pripremati i za 50 učenika Osnovne škole Bukovac, koja je stradala u potresu. Rado bi svima poslužili topal obrok, ali uz jednog kuhara i neprimamljivu plaću od oko 4 i pol tisuće kuna, bit će im teško pronaći drugoga.

“Jedna kuharica nam je početkom 9. mjeseca otišla u mirovinu, a povećanjem ovih obroka koje treba pripremati imamo pravo na još jednog kuhara ili kuharicu, što smo poslali ministarstvu zahtjev i sad evo čekamo da vidimo hoće li nam odobriti”, kaže Žvorc.

Problema nema u Osnovnoj školi Središće u Zagrebu, 4 kuhara će pripremati obroke za učenike.

“Od ponedjeljka će biti posluženo 420 obroka, što djeci iz škole Središće, što djeci iz škole Jure Kaštelana i mislim da će na meniju biti nešto kuhano tako da će kuharice čim prije ujutro već u ponedjeljak prihvatiti posla”, kaže ravnateljica Violeta Vragotuk.

No, puno škola u ostatku Hrvatske o toplom obroku mogu samo sanjati. Nemaju ni prostorije ni kuhare.

“Većina splitskih škola kreće po modelu C, a to je distribucija suhih obroka od strane vanjskih dobavljača. Nažalost bit će suhi obroci, znači sendviči, kombinacija voća s nekakvim pecivima i eventualno jogurt. To je jedino što nam je odgovarajuća određena pekara u gradu Splitu mogla ponuditi”, kaže Marita Guć, ravnateljica OŠ Manuš u Splitu.

Nisu spremne ni sve dubrovačke škole.

Da je na stolu mnogo nepoznanica i da je ova Vladina mjera ishitrena misle u Sindikatu preporod.

“Nije ova odluka ishitrena, ona je puno ishitrena i ja sam je nazvao najvećom improvizacijom unatrag 20 godina u našem obrazovanju”, kaže predsjednik Preporoda Željko Stipić.

“Malo je čudno da netko govori da je ishitrena odluka o financiranju. Dakle, odluka Vlade je odluka o financiranju. Ovaj nekakav presedan u Hrvatskoj da se kaže ako se osiguraju novci za nešto da je to ishitreno. Mislim da se to nikad nije dogodilo”, odgovara savjetnik ministra obrazovanja Božo Pavičin.

Iako svi ravnatelji i Sindikati pozdravljaju uvođenje besplatnih obroka za osnovnoškolce, nadaju se da će ona biti uvedena i za učenike srednjih škola, ali – uz bolju organizaciju i komunikaciju sa školama.

