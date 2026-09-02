Premijer Andrej Plenković u srijedu je na sastanku o koracima za uklanjanje nelegalnog otpada u Gospiću istaknuo da je Fond za zaštitu okoliša donio odluku o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta kako bi bio "otklonjen i najmanji trag i mogućnost protjecanja vode" te za odnošenje dijela otpada koji se nalazi u vrećama.