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650 tona iz velikih vreća

Objavljeno tko će uklanjati neopasni otpad u Gospiću

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Hina
|
02. ruj. 2026. 11:39
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Silos i mjesto gdje je odlozen otrovni i opasni otpad bez ikakve zastite. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zaprešićka tvrtka Tabak grupa izabrana je za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću, za što će dobiti 357.500 eura bez PDV-a, pokazuje odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljena u srijedu.

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Ponuda Tabak grupe ocijenjena je najvišim brojem bodova prema kriterijima cijene i stručnog iskustva, a odluku je kao odgovorna osoba potpisao direktor Fonda Luka Balen.

Drugu ponudu, zajednice ponuditelja CE-ZA-R i Saubermacher-TS u iznosu od 578.500 eura bez PDV-a, Fond je odbio jer je premašivala procijenjenu vrijednost nabave od 400.000 eura.

Izvođač ima rok od osam mjeseci za posao, a nezadovoljni ponuditelj može u deset dana uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Premijer Andrej Plenković u srijedu je na sastanku o koracima za uklanjanje nelegalnog otpada u Gospiću istaknuo da je Fond za zaštitu okoliša donio odluku o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta kako bi bio "otklonjen i najmanji trag i mogućnost protjecanja vode" te za odnošenje dijela otpada koji se nalazi u vrećama.

Teme
fond za zaštitu okoliša gospić javna nabava sanacija odlagališta upravljanje otpadom

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