Odabran predsjednik Savjeta mladih Hrvata izvan RH

Naglasio je kako domovina nije samo mjesto već osjećaj koji nosimo u sebi. "Upravo taj osjećaj zajedništva želimo pretvoriti u trajnu suradnju i snažnu mrežu mladih koja će pridonositi očuvanju hrvatskog identiteta te još čvršćem povezivanju Hrvata iz Bosne i Hercegovine, pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva s Republikom Hrvatskom", dodao je.