konstituirajuća sjednica
Odabran predsjednik Savjeta mladih Hrvata izvan RH
Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan RH održanoj u srijedu za prvog je predsjednika izabran Leonardo Artuković iz BiH koji je u prvom govoru naglasio cilj povezivanja hrvatske zajednice, poticanja suradnje te pokazivanje da mladi mogu biti pokretači pozitivnih promjena.
"Zahvaljujem svim članovima Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske na ukazanom povjerenju. Velika je čast biti izabran za prvog predsjednika ovog povijesnog saziva, ali prije svega osjećam veliku odgovornost prema svim mladim Hrvatima izvan domovine", kazao je Leonardo Artuković nakon što je izabran za čelnika prvog savjetodavnog tijela.
Tijelo okuplja mlade predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, pripadnike hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatskog iseljeništva iz europskih i prekomorskih država.
Na konstituirajućoj sjednici usvojen je i Poslovnik o radu te izabrana i četiri potpredsjednika: predstavnik Hrvata iz BiH Robert Tokić, predstavnik hrvatske nacionalne manjine Marko Vidaček, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz prekomorskih zemalja Anna Maria Arapović te predstavnica hrvatskog iseljeništva iz europskih zemalja Eva Zacharis.
"Naš je cilj povezivati hrvatske zajednice, poticati suradnju, razmjenu ideja i zajedničke projekte te pokazati da upravo mladi mogu biti pokretači pozitivnih promjena. Ukazano povjerenje želimo opravdati predanim radom, otvorenim dijalogom i konkretnim inicijativama koje će koristiti mladim Hrvatima diljem svijeta", poručio je Artuković.
Savjet mladih Hrvata izvan RH platforma za kreiranje prijedloga koji će pridonijeti očuvanju hrvatskog identiteta
Naglasio je kako domovina nije samo mjesto već osjećaj koji nosimo u sebi. "Upravo taj osjećaj zajedništva želimo pretvoriti u trajnu suradnju i snažnu mrežu mladih koja će pridonositi očuvanju hrvatskog identiteta te još čvršćem povezivanju Hrvata iz Bosne i Hercegovine, pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva s Republikom Hrvatskom", dodao je.
Članovi Savjeta pokazali su izniman interes i motivaciju za aktivno sudjelovanje u radu Savjeta mladih, istaknuli su iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, dodajući kako su posebno istaknuli potrebu za daljnjim unaprjeđenjem položaja mladih Hrvata izvan RH, jačanjem suradnje hrvatskih zajednica diljem svijeta, očuvanjem hrvatskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta, razvojem znanstvene, obrazovne i gospodarske suradnje, snažnijim umrežavanjem mladih te stvaranjem novih prilika za povratak i profesionalno povezivanje s Republikom Hrvatskom.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Vlade RH koje okuplja 65 članova u dobi od 18 do 30 godina, a koje predlažu hrvatske zajednice i organizacije izvan RH te ih imenuje Vlada.
Predstavljat će platformu za dijalog, razmjenu iskustava i kreiranje prijedloga koji će pridonijeti očuvanju hrvatskog identiteta, jačanju zajedništva te još snažnijem povezivanju domovine i pripadnika hrvatskog naroda diljem svijeta. Cilj Savjeta je uključiti mlade u promišljanje i predlaganje inicijativa kojima će se dodatno jačati povezanost hrvatskog naroda, očuvanje hrvatskog identiteta, jezika i kulture te razvoj suradnje između Republike Hrvatske i pripadnika hrvatskog naroda diljem svijeta.
Na konstituirajućoj sjednici sudjelovali su i premijer Andrej Plenković, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te predsjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora Zdravka Bušić.
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