Bačićev veliki plan: Gradi se 2800 stanova, 1500 praznih državnih stanova ide mladima

''U ovom trenutku naše Ministarstvo gradi 1300 novih stambenih jedinica u vlasništvu RH s ciljem da ostanu ili u najmu ili da idu u prodaju po priuštivim cijenama. Na potpomognutim područjima radimo 500 novih stambenih jedinica, a samo na području Sisačko-moslavačke županije 1024 stambene jedinice, pored ovih 1300 koje sam maloprije spomenuo'', rekao je Bačić u Hrvatskom saboru gdje je na dnevnom redu Strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH za razdoblje od 2026.-2035.godine.