Aktivacija imovine
Bačićev veliki plan: Gradi se 2800 stanova, 1500 praznih državnih stanova ide mladima
Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić kazao je u srijedu da se trenutno u Hrvatskoj gradi oko 2800 stanova u funkciji stanovanja, a Strategijom upravljanja nekretninama i pokretninama planira se do 2035. godine aktivirati većina državnih nekretnina.
''U ovom trenutku naše Ministarstvo gradi 1300 novih stambenih jedinica u vlasništvu RH s ciljem da ostanu ili u najmu ili da idu u prodaju po priuštivim cijenama. Na potpomognutim područjima radimo 500 novih stambenih jedinica, a samo na području Sisačko-moslavačke županije 1024 stambene jedinice, pored ovih 1300 koje sam maloprije spomenuo'', rekao je Bačić u Hrvatskom saboru gdje je na dnevnom redu Strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH za razdoblje od 2026.-2035.godine.
Gradnju novih stanova i aktivaciju nekretnina pozdravio je HDZ-ov zastupnik Nikola Mažar. ''Državi nije u interesu da gomila nekretninsko carstvo, nego da aktivira nekretnine u kojim građani mogu živjeti kako bi one u konačnici dobile svoj smisao. Osobno sam svjedočio u brojnim gradovima ne samo aktivaciji nekretnina za priuštivo stanovanje, nego i novogradnji za mlade ljude koji žele ostati živjeti u svojim sredinama''.
Resorni ministar poručio je da država ne namjerava rasprodati svoju imovinu. ''Kad govorimo o stanovima, Državne nekretnine u prodaju stavljaju one koje nisu primjerene za život, kao što su garaže, šupe, tavani'', rekao je.
Državne nekretnine trenutno raspolažu s osam tisuća stambenih jedinica, od kojih je 1500 prazno.
''U ovom trenutku se obnavlja 350 stanova, prije toga smo ih obnovili 150 nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa. I tih 1500 stambenih jedinica će biti u funkciji priuštivog stanovanja, bilo za rješavanje problema zaštićenih najmoprimaca bilo za osiguravanje stanovanja mladim sugrađanima'', istaknuo je Bačić u odgovoru na pitanje nezavisne zastupnice Marijane Petir o broju stanova i planovima za njihovu namjenu.
Među ciljevima predložene strategije, dodao je ministar, nalaze se aktivacija 60 posto nekretnina koje je Vlada proglasila strateški značajnima za Hrvatsku, kao i aktivacija 50 posto nekretnina koje nisu od strateškog značaja - neizgrađena građevinska zemljišta, građevine, stanovi, poslovni prostori, planinarski objekti, kampovi, rezidencijalni objekti.
''Treći cilj je da tijela državne uprave svoje administrativne potrebe zadovolje u nekretninama koje su u vlasništvu RH. Od ukupno milijun i 800 tisuća kvadrata koliko ih koriste državna tijela, 22 posto ih je u zakupu, a naš je cilj taj postotak spustiti na 15 posto'', kazao je Bačić.
Živković: U Strategiji nedostaje lako pretraživ javni katalog imovine
Zastupnik Možemo Marin Živković napomenuo je da u Strategiji nedostaje javni katalog imovine koji bi bio lako pretraživ. ''U njemu bi tako mogli vidjeti tko koristi javne prostore, po kojoj cijeni i ugovoru, kao što je to Grad Zagreb napravio za svoju imovinu'', ističe Živković.
Država ima interni registar nekretnina sa svim podacima, odgovorio je Bačić. ''Međutim, on nije javan, već služi za potrebe državnih tijela. Ali postoji središnji registar nekretnina u kojem se, doduše s nešto manjim obuhvatom podataka, može doći do svake nekretnine. Mi ćemo ići korak naprijed i kad ga do kraja riješimo bit će javno objavljen'', najavio je.
SDP-ova Dalibora Domitrovića zanimalo je imaju li lokalne jedinice dovoljno kapaciteta za rješavanje složenih zadaća koje im je država povjerila u procesu decentralizacije upravljanja državnom imovinom.
''Mi smo bili svjesni da pojedina upravna tijela županija, gradova i općina nisu bila dovoljno administrativno kapacitirana za rješavanje složenih zahtjeva. No, ako bilo koji veliki grad ili sjedište županije može i zna raspolagati vlastitom imovinom, ovo je samo jedna nadogradnja'', rekao je ministar.
Kujundžić prozvao ministra zbog slučaja prodaje državnog zemljišta na ulazu u Šibenik
Mostov zastupnik Ante Kujundžić prozvao je ministra zbog slučaja prodaje državnog zemljišta na ulazu u Šibenik te izrazio sumnju u malverzacije.
''Dok mladi ljudi kupuju kvadrat zemlje od države za 70-80 eura, vi ste već prokušanom igraču, u čijoj zgradi stoji Državni inspektorat u Šibeniku, prodali za 6 i otkupit ćete ga za 190'', rekao je.
Bačić je kazao da je postupak proveden prije nego je preuzeo dužnost te da je sve napravljeno prema zakonu.
''Prije nego je donesena odluka o prodaji zemljišta, izdane su tri potvrde Hrvatskih cesta o tome da to zemljište neće biti u koridoru buduće državne ceste. Kada bi se to dogodilo, mi bismo pokrenuli kaznenu prijavu protiv onih koji su te potvrde izdali'', poručio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare