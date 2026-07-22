Plenković: Frapiralo me da se za Hrvate izvan Hrvatske izdvajalo 16 milijuna eura, danas je to 200 milijuna

„Imamo i posebne programe za poticanje povratka Hrvata iz inozemstva poput oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pet godina za sve koji su dvije godine bili negdje vani, što nije mali iznos i pravi je mamac da se netko vrati, a imamo i druge mjere koje daju sredstva da pokrenete svoje poslove”, poručio je mladim Hrvatima iz inozemstvu, naglasivši da je Hrvatska danas demokratska i politički stabilna država.