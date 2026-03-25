KOBNA RAMPA

Odbijen prijedlog obrane okrivljenih s broda Lastovo o izdvajanju dijela dokaza

Hina
25. ožu. 2026. 16:25
12.08.2024., Mali Losinj - U padu ulazne rampe trajekta Lastovo u trajektnom pristanistu u Malom Losinju trojica mornara Jadrolinije su poginula, a jedan je tesko ozlijedjen. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL
Na prethodnom suđenju o zakonitosti dokaza u postupku protiv trojice pomoraca s broda Lastovo u srijedu je na Općinskom sudu u Rijeci odbijen prijedlog o izuzimanju dijela dokumenata iz sudskog spisa, doznaje se na sudu.

To se odnosi na prijedlog braniteljice prvookrivljenog Gorana Đolonge da se kao nezakoniti iz spisa izdvoje zapisnik o očevidu i izvještaj o provedenom vještačenju. Prijedlog je sud ocijenio neosnovanim, a na tu odluku okrivljeni ima pravo žalbe. 

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je pred Općinskim sudom u rujnu podiglo optužnicu protiv trojice pomoraca s broda Lastovo, koje tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, nakon provedene istrage o teškoj nesreći u malološinjskoj luci u kojoj su lani u kolovozu poginula tri Jadrolinijina pomorca.

Optužnicom se tadašnjem 37-godišnjem zapovjedniku broda, 33-godišnjem prvom časniku palube i 50-godišnjem vođi palube stavlja na teret da su 11. kolovoza 2024. oko 15 sati, na trajektu u vlasništvu Jadrolinije, koji je bio privezan na trajektnom pristaništu u Malom Lošinju postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu te protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke.

Tereti ih se da su, iako svjesni da tri člana posade obavljaju radove ispod podignute ukrcajne rampe, koja nije propisno osigurana zabravnim klinovima, olako držali da svojim postupanjem neće ugroziti život i tijelo članova posade.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

