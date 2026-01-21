Iz Ministarstva prekršajni prijedlog za "Lastovo" protiv Jadrolinije i odgovorne osobe

Ministarstvo je još u studenom potvrdilo da je, u suradnji s Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, podnijelo prekršajni optužni prijedlog radi nesreće u kojoj su u kolovozu u malološinjskoj luci poginula tri pomorca, navodeći da je u tijeku ispitivanje optužnog prijedloga te se očekuje faza pripreme i pozivanja na glavnu raspravu.