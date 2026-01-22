Odbor utvrdio listu od četiri kandidata za člana Povjerenstva

Saborski Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je u četvrtak listu od četiri kandidata koji udovoljavaju uvjetima za člana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
Uvjetima iz javnog poziva udovoljili su Svetislav Drakulić, pročelnik Službe za poslove gradonačelnice i Gradskog vijeća u Čakovcu, Simona Marić Ćurić, savjetnica za lobiranje u Povjerenstvu, Sanja Ružman, viša pravosudna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, i Filip Štefan, glavni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Nakon što Odbor za izbor i imenovanja obavi razgovore s kandidatima, učinit će se sigurnosna provjera nakon čega će Sabor o njima tajno glasovati na plenarnoj sjednici.
Novi član Povjerenstva bira se jer je Hrvatski sabor krajem studenoga prošle godine za predsjednicu Povjerenstva izabrao Ines Pavlačić kojoj je time prestala dužnost članice pa treba izabrati novog člana.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana, a nakon izbora Pavlačić to tijelo ima tri člana, a to su: Igor Lukač, Nike Nodilo Lakoš i Ana Poljak.
Za člana može biti izabrana osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj, završen studij prava, najmanje osam godina radnog iskustva u struci i istaknute rezultate u radu.
Uvjet je i da nije osuđivana za kaznena djela i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti, te da nije, niti je posljednjih pet godina bila član političke stranke.
Predsjednik i članovi Povjerenstva biraju se na pet godina i na svoje dužnosti mogu biti izabrani najviše dva puta. Bira ih Sabor tajnim glasovanjem većinom glasova svih zastupnika na temelju lista kandidata koje utvrđuje Odbor za izbor i imenovanja.
Odbor je na sjednici utvrdio i promjene u više saborskih odbora zbog stavljanja u mirovanje zastupničkog mandata Marijana Pavličeka (Hrvatski suverenisti), kojeg će u odborima zamijeniti Martin Kordić.
