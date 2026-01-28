Odbor za europske poslove podržao Primorca za EIB

"Svi ga već manje više dobro poznate uz akademsku karijeru bio je i konzultant. Sad sam ja malo osvježio ovo što smo gledali prije par godina. On je praktički na neki način u okviru ovog razdoblja, od kad ja imam privilegiju biti predsjednik Vlade, bio s nama i više nego što sam se ja sad na prvu i sjetio. I od HZMO-a, HEP-a, Lutrije, bio je vanjski član ovdje različitih odbora u Saboru, bio je kod predsjednice. Uglavnom, dosta toga je on obavio i ja mu želim puno sreće, zahvaljujem i vjerujem da će dobiti vašu potporu", rekao je Plenković o Primorcu.