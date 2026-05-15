Pločnik Masarykove poznat je i po Lunarovim šarenim mačkama, podnom osliku koji je nastao 2023. povodom otvaranja nove pješačke zone, a potom je uklonjen zbog radova na obnovi plinovoda u Teslinoj. Nakon završetka radova Grad je najavio povratak oslika, a Lunar ga je ponovno iscrtao u rujnu 2025., što je iznova otvorilo pitanje kako u trajnom uređenju spojiti prometno rješenje, pješački prostor i prepoznatljivi urbani identitet lokacije.