Tomašević: "Ne možemo za svaku oluju raditi novu proceduru i isplaćivati financijsku pomoć"

"Ovo nevrijeme jučer je bilo puno slabije od nevremena koje je zadesilo grad Zagreb 27. ožujka, koliko god je ono bilo jako i izazvalo je određene kratkotrajne probleme u funkcioniranju grada, javni prijevoz u Savskoj je bio dosta brzo saniran, a u Maksimirskoj je oko 16 sati uspostavljen i normaliziran. Međutim, najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija - bilo ih je oko 100 za nevrijeme jučer, u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile za nevremena 27. ožujka", istaknuo je Tomislav Tomašević.