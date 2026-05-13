Tomašević: "Ne možemo za svaku oluju raditi novu proceduru i isplaćivati financijsku pomoć"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u srijedu da je nevrijeme koje je u utorak pogodilo Zagreb bilo jako ali neusporedivo s jačinom nevremena 27. ožujka koje je napravilo 15 puta veću štetu, dodavši kako je najbitnije da teže ozlijeđenih nema.
U nevremenu koje je jučer pogodilo Zagreb, kazao je, tri osobe su lakše ozlijeđene, jedna od njih čak nije zatražila medicinsku pomoć u bolnici, a dvoje ih je imalo ogrebotine od grana.
"Ovo nevrijeme jučer je bilo puno slabije od nevremena koje je zadesilo grad Zagreb 27. ožujka, koliko god je ono bilo jako i izazvalo je određene kratkotrajne probleme u funkcioniranju grada, javni prijevoz u Savskoj je bio dosta brzo saniran, a u Maksimirskoj je oko 16 sati uspostavljen i normaliziran. Međutim, najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija - bilo ih je oko 100 za nevrijeme jučer, u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile za nevremena 27. ožujka", istaknuo je Tomislav Tomašević.
Na pitanje hoće li Grad dati financijsku pomoć građanima zbog šteta u jučerašnjem nevremenu, Tomašević je odgovorio da to nisu planirali jer je 15 puta manja šteta. Rekao je da im se primjereno činilo da daju financijsku pomoć građanima zbog šteta koje su nastale u oluji 2023. te u još jačoj 27. ožujka ove godine.
"Ne možemo za svaku oluju raditi novu proceduru i isplaćivati financijsku pomoć nego ipak za neke izvanredne događaje kad se radi, kako kažu meteorolozi, o stoljetnim olujama", poručio je Tomašević.
Sutra otvorenje "Floraarta"
Izvijestio je i da u jučerašnjem nevremenu nije bilo palih stabala u parku Bundek, stanje je dobro te će se sutra tamo otvoriti 60. Međunarodna vrtna izložba "Floraart". Ulaz na izložbu je besplatan, a moći će se posjetiti do 17. svibnja. Osim iz Hrvatske izlagači dolaze i iz šest europskih zemalja, bit će dosta inovacija, više od 15 radionica za građane, stručna predavanja i natjecanja, a poslijepodne i navečer posjetitelje očekuje čak 13 koncerata, rekao je gradonačelnik te pozvao građane da posjete izložbu.
Istaknuo je da svake godine sade 8000 stabala na javnim površinama i to ona koja mogu lakše podnijeti oluje. "Ono što je zaštićeno od stabala sigurno se neće uklanjati", odgovorio je na pitanje novinara hoće li se uklanjati stabla koja predstavljaju opasnost jer očito imaju plitko korijenje, pa je tako jedna platana srušena u oluji u ožujku na Zrinjevcu.
Tomašević je pozdravio danas potpisan Ugovor za dogradnju kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3, na poddionici "Čvor Zagreb Zapad - čvor Lučko".
"Jako je to značajno za građane Zagreba i mi pozdravljamo taj projekt koji provodi država. Radi se o dijelu obilaznice tog trećeg traka i nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak. To je jako bitno iz perspektive prometa jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj", poručio je Tomašević.
