Odvjetnik Branko Šerić o ubojstvu u Daruvaru: Policija je napravila kardinalni propust, već bi trebalo biti ostavki

N1 / Ana Raić

Odvjetnik Branko Šerić u Novom je danu s Tihomirom Ladišićem komentirao teško ubojstvo u Daruvaru.

“Ovo je jedno od težih masovnih ubojstava u novijoj hrvatskoj povijesti. S obzirom na informacije kojima raspolažemo, mislim da se radi o jednom strahovitom kardinalnom propustu policije. Ako su imali saznanja, a jesu, da je nedugo prije ovog događaja ubojica prijetio svom poznaniku uz upotrebu oružja, onda je policija na to trebala reagirati i oduzeti mu oružje.

Iz policije su priopćili da nisu imali nikakvih saznanja o oružju, ali sami sebe su demantirali. Trebali su ići u pretres kuće i svih objekata koje posjećuje pa bi se taj pištolj i pronašao. To je tako kardinalan propust da je već do sada netko trebao podnijeti ostavku unutar policijskog sustava”, kaže Šerić.

Hrvatska je naoružana

Policija je objavila da je osnovala komisiju kako bi se provjerilo je li propusta bilo, ali Šerić kaže da je to u tipičnoj maniri bivšeg sustava kada su se osnivale komisije i na kraju se nije ništa dogodilo. Dodao je i kako je činjenica da je Hrvatska naoružana.

“Ne kao Amerika, ali kod nas ima od 600 do 700 tisuća komada vatrenog oružja. To znači da je svako treće kućanstvo naoružano. Ako je netko došao do tog podataka, onda to zna i policija.

Policija treba napraviti reviziju naoružanja i pročešljati prekršajne evidencije. Upotreba sile koja nije na vrijeme sankcionirana dovest će do ovoga. Prevencija nam je nikakva”, smatra Šerić.

Najmanja kazna za ubojstvo u Daruvaru 10 godina

Rekao je i kako je ubojstvo u Daruvaru višestruko teško ubojstvo.

“Oni su osjetljivi dio populacije i zato je ovo teško ubojstvo. Najmanja kazna je 10 godina, a prijeti i dugotrajni zatvor od 40, a pod nekim određenim uvjetima i 50 godina zatvora”, otkrio je Šerić.

