Odvjetnik: Petrač nije dao milijun eura jamčevine u gotovini

Na pitanje koliko je, kao odvjetnik, zadovoljan nagodbom - Olujić je odgovorio: "U ovakvoj situaciji kada klijent dobiva zatvorsku kaznu - ne možemo govoriti ni o kakvom zadovoljstvu. Jedino sam zadovoljan kad mi je klijent oslobođen. Međutim, s obzirom na sve okolnosti predmeta i specifičnu poziciju mog klijenta - on je ipak u postupku zajedno s ocem i bratom. Kada smo išli u postupak sporazumijevanja, jasno je da je taj postupak mogao značiti sporazum ili za sve Petrače i Pozdera ili nikoga od njih".