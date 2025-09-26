Afera Mikroskopi: Pozder i Petrači se nagodili, sud o ostalima odlučuje u studenome

''Nikad nije ugodno ako dio ekipe prizna, međutim treba biti realan. Svaki okrivljenik se može braniti kako mu je najpogodnije. Oni koji su priznali, procijenili su da su dokazi takvi pa ako priznaju dobit će manju kaznu. Koliko će nam to štetiti tek ćemo vidjeti kada oni dođu kao svjedoci'', kazao je odvjetnik Anto Nobilo, branitelj Gorana Roića.