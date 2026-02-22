Nacrt "Anti-SLAPP" zakona: Zlonamjernom tužitelju i do 20.000 eura kazne

"HND je lani potaknuo okupljanje organizacija civilnog društva u neformalnu mrežu Catalyst jer, iako su najčešća žrtva SLAPP-ova mediji i novinari, na meti su i udruge koje štite ljudska prava, prirodu i javne resurse. Tako smo od profesora Alana Uzelca na okruglom stolu koji smo nedavno organizirali mogli čuti kako je za primjenjivost i učinkovitost odredbi Anti-SLAPP Direktive potrebno izmijeniti najmanje osam točaka u Zakonu o parničnom postupku koji je glavni alat suda, ali i određene organizacijske propise, odredbe Sudskog poslovnika i Zakona o sudovima", kazala je glavna tajnica HND-a a Melisa Skender, ujedno i članica radne skupine.