Nema kaznenog djela

Oglasila se policija: Tvrde da nije došlo do napada na vozača ZET-a

author
N1 Info
|
18. kol. 2025. 12:19
Policija se oglasila o napadu na vozača ZET-a i utvrdila da "ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te je isključeno da bi u ozljeđivanju sudjelovala druga osoba."

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Danas, 18. kolovoza 2025. oko 6.15 sati, Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o ozlijeđenom muškarcu na području Peščenice. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Na mjestu događaja policijski su službenici obavili očevid.


Kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno je utvrđeno da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te je isključeno da bi u ozljeđivanju sudjelovala druga osoba.

Pozivamo medije da prilikom objave budućih članaka o ovom događaju koriste isključivo službene podatke kako bi se spriječilo širenje neprovjerenih informacija."

Teme
ZET policija

