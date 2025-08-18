Oglasila se policija: Tvrde da nije došlo do napada na vozača ZET-a

Sanjin Strukic/PIXSELL

Policija se oglasila o napadu na vozača ZET-a i utvrdila da "ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te je isključeno da bi u ozljeđivanju sudjelovala druga osoba."

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Danas, 18. kolovoza 2025. oko 6.15 sati, Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o ozlijeđenom muškarcu na području Peščenice. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Na mjestu događaja policijski su službenici obavili očevid.





Kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno je utvrđeno da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te je isključeno da bi u ozljeđivanju sudjelovala druga osoba.

Pozivamo medije da prilikom objave budućih članaka o ovom događaju koriste isključivo službene podatke kako bi se spriječilo širenje neprovjerenih informacija."