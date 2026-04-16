Oglasili se i hrvatski biskupi: Trumpovo pozivanje na Boga je "čista blasfemija"
Plenarno zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije (HBK) obilježilo je zajedništvo s papom Lavom XIV. koji poziva na mir u svijetu, rekli su u četvrtak na konferenciji za novinare biskupi i istaknuli da Papa jednako misli na sve žrtve te odbacili kritike da je "selektivan" u iskazivanju brige i empatije.
Novinarima su se nakon 72. plenarnog zasjedanja Sabora HBK-a obratili pomoćni biskup Mijo Gorski, predsjednik Odbora za sredstva društvenih komunikacija, šibenski biskup Tomislav Rogić, predsjednik Odbora za mlade i generalni tajnik HBK Krunoslav Novak.
"Smjer ovome zasjedanju i duh u kojem je zasjedanje proteklo zadao je predsjednik HBK i nadbiskup zagrebački Dražen Kutleša koji je u govoru podsjetio da smo u uskrsnom vremenu u kojemu u Crkvi odzvanja Gospodinov poziv na mir koji je ujedno i njegov dar, a za takvim mirom čeznu svi narodi, posebno stanovnici ratovima ugroženih područja", rekao je Gorski.
Prenio je riječi Kutleše koji je rekao da je "na nama da za taj mir molimo, za njega se zalažemo, ali ponajviše da u svojim srcima, u našim međusobnim odnosima stvaramo prostor u kojem se mir može nastaniti".
Po njegovim riječima, na zasjedanju je posebno istaknuto zajedništvo s papom Lavom XIV. u molitvi za mir te su biskupi molitvom pratili apostolski pohod afričkom kontinentu.
Na pitanje da li je Lav u pravu kada kritizira američkog predsjednika Donalda Trumpa koji često spominje Boga, Gorski je rekao da bi to ostavio da se riješi na relaciji SAD/Vatikan dok je Rogić rekao da je Trumpovo pozivanje na Boga "čista blasfemija" te da poruka Lavu "neka bude oprezan što govori u teologiji" nije ništa drugo nego "karikatura".
"Mi smo biskupi Katoličke Crkve, i potpuno je svejedno tko započinje rat ili tko je žrtva i Papi želimo datu našu molitvenu podršku. I uvijek molimo za mir. Bilo bi potpuno anticrkveno kada bismo rekli da je Papa u krivu. Nije, Papa je u pravu zato što ponavlja riječi koje ponavlja Isus Krist, ne možemo protiv toga", rekao je Mio Gorski.
Biskupi su istaknuli i da su svi prethodni pape uvijek pozivali na mir i da niti jedan papa ne može ići protiv onoga na što nas Isus u Evanđelju poziva, a to je mir među ljudima, mir među narodima.
"Taj poziv neće, nažalost, nikada biti suvišan jer vidimo da je rat trajno stanje čovječanstva. Molitva za mir je zadaća koja nikada ne može prestati", rekao je Gorski.
Na pitanje kako ocjenjuju kritike na račun aktualnog Pape da je poput njegovog prethodnika Franje "selektivan" kada neke zemlje, poput SAD-a ili Izraela, otvoreno proziva, dok Rusiju ili Iran ne spominje, i da li je izostala empatija prema Ukrajincima ili narodu Irana ponovili su da "papa Lav jednako misli na sve žrtve, bez obzira na kojoj su strani".
"Ne bi bio ono što zovemo Sveti Otac, odnosno Otac svih kršćana i samim time onaj koji skrbi za sve ljude, bez obzira na religiju, i ne bi se tako mogao niti smio zvati kada to o sebi ne bi osjećao. Siguran sam da osjeća jednaku brigu i skrb za sve. Ponekad, kao u svim obiteljima, neka djeca trebaju više ili glasnije savjete", rekao je Gorski.
Novak je dodao da je važno pratiti Papine govore iz kojih se vidi da Papa ima "cjeloviti pogled na mir u svijetu".
Nadbiskup Washingtona kardinal Robert McElroy ocijenio je da je rat u Iranu "moralno nelegitiman" prema katoličkim načelima pravednog rata te pozvao vjernike na molitvu da primirje opstane i postane temelj trajnog mira na Bliskom istoku, iako su vjernici svjesni "barbarske naravi iranskog režima".
Američka biskupska konferencija je, nakon što je Trump optužio Lava za blagost prema Iranu, priopćila da Papa nije njegov protivnik niti političar, već " Kristov namjesnik koji progovara iz istine Evanđelja i brige za duše."
Teme zasjedanja
Biskupi su novinare također izvijestili da se na zasjedanju raspravljalo o apostolskoj pobudnici Lava XIV. Dilexi te (Ljubio sam te) o ljubavi prema siromašnima. Upozorili su na veliki porast siromaštva u cijelom svijetu i podsjetili da papa Lav XIV. snažno naglašava da briga za siromašne nije dodatak ili opcija, nego temeljni kriterij vjerodostojnosti Crkve i svakoga pastira.
Jedna od tema je bila i informatizacija crkvene administracije te da će se velika pažnja morati posvetiti pitanju sigurnosti. Biskupima je predstavljen program e-župe koji se već primjenjuje u stotinjak župa. Cilj je implementirati ga u sve župe i crkvene ustanove da postane jedinstveni informatički centar.
Što se prijevoda Rimskog misala tiče, slijedi tehničko uređivanje i odobrenje Rima.
Nakon odlaska Siniše Kovačića, na mjesto glavne i odgovorne urednice Hrvatske katoličke mreže (HKM) dolazi Diana Tikvić.
Raspravljalo se i o promjeni statuta Hrvatskog Caritasa koji je bilo potrebno uskladiti s crkvenim i civilnim zakonskim propisima te pastoralnoj skrbi za branitelje i pitanju Hrvatskoga martirologija.
Na 13. Susretu hrvatske katoličke mladeži (SKHM), koji se održava 2. i 3. svibnja u Požeškoj biskupiji očekuje se 12.000 mladih koji će biti smješteni u preko 1000 domaćinstava u 90 župa. U organizaciji SKHM-a sudjeluje 490 volontera, izvijestili su biskupi.
