"SKANDALOZNO BOGOHULJENJE"
Burne reakcije natjerale Trumpa da obriše objavu sa slikom na kojoj je prikazan kao Isus
Američki predsjednik obrisao je sa svog profila AI-generiranu sliku na kojoj je prikazan kao Isus, s božanskom svjetlošću koja izlazi iz njegovih ruku dok liječi bolesnika u bolničkom krevetu, uz demona u pozadini.
Manje od godinu dana nakon što je potpisao zakon koji će gotovo 12 milijuna Amerikanaca ostaviti bez zdravstvenog osiguranja smanjenjem programa Medicaid, Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social AI-generiranu sliku na kojoj je prikazan kao Isusolika figura, s božanskom svjetlošću koja izlazi iz njegovih ruku dok liječi bolesnika u bolničkom krevetu, uz demona u pozadini.
Predsjednik je u međuvremenu obrisao objavu na koju se odlučio nakon niza njegovih napada na papu Lava XIV., kojeg je nazvao "slabim po pitanju kriminala“ i optužio da je pod utjecajem savjetnika Baracka Obame. Trump se odbio ispričati papi, poručivši: "On je prvi istupio u javnost. Ja samo odgovaram.“
Trump se suočio s kritikama čak i među svojim najvjernijim kršćanskim pristašama, pišeThe Guardian.
"Skandalozno bogohuljenje"
Konzervativna komentatorica Riley Gaines izjavila je da ne razumije zašto bi Trump objavio takvu sliku, dodajući da bi mu "malo poniznosti dobro došlo“ te da se "Bog ne smije ismijavati“.
Novinarka Megan Basham nazvala je objavu "skandaloznim bogohuljenjem“ i zatražila da je Trump ukloni i zatraži oprost od američkog naroda i Boga.
Isabel Brown ocijenila je sliku "odvratnom i neprihvatljivom“, ističući da „ništa nije važnije od Isusa“.
Čak su i korisnici Truth Sociala, gdje je kritika Trumpa rijetka, reagirali negativno.
"To nisam prikazao – to sam ja“
Na pitanje novinara je li objavio sliku na kojoj je prikazan kao Isus, Trump je odgovorio: "To nisam prikazao – to sam ja“, no dodao je da je riječ o prikazu njega kao liječnika koji pomaže ljudima.
"I ja doista pomažem ljudima. Činim ih puno boljima“, rekao je.
Bivša republikanska zastupnica Marjorie Taylor Greene također je osudila objavu, rekavši da je "potpuno odbacuje“.
Slika koju je Trump podijelio nije bila originalna – prvi put se pojavila u veljači na platformi X, a u njegovoj verziji dodatno je izmijenjena tako da je lik vojnika u pozadini pretvoren u demonsku figuru.
Američki potpredsjednik JD Vance pokušao je ublažiti skandal , nazvavši objavu "šalom“, dodajući da ju je Trump uklonio jer mnogi nisu razumjeli njegov humor.
Iluzija svemoći
Kontroverza dolazi u trenutku kada je Trump u sukobu s papom Lavom XIV., koji je kritizirao američku vanjsku politiku i upozorio na "iluziju svemoći“.
Papa je poručio da se ne boji Trumpove administracije i da će nastaviti govoriti protiv rata.
Kritike Trumpa proširile su se i izvan SAD-a – talijanski političari, uključujući i njegove saveznike, ocijenili su napade na papu neprimjerenima, dok je iranski predsjednik osudio prikazivanje Isusa u političke svrhe kao "neprihvatljivo“.
Objava je dodatno izazvala reakcije jer je objavljena neposredno nakon Uskrsa.
