Deeskalacija napetosti: Sastali se Orban i Plenković

N1 Info
02. lis. 2025. 14:02
X / Andrej Plenković

Mađarski premijer Viktor Orbán i hrvatski premijer Andrej Plenković u Kopenhagenu su se susreli nakon strelica iz Mađarske koje su zadnjih dana frcale prema Hrvatskoj, a zbog transporta nafte preko Janafa.

Plenković i Orbán sastali su se danas uoči početka summita Europske unije u glavnom gradu Danske.

"Upravo sam završio sastanak s premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem.

Interes mađarske vlade je osigurati najjeftinije moguće izvore energije za mađarske tvrtke i kućanstva. Hrvatska je povijesni strateški partner Mađarske i Mađarska će Hrvatskoj uvijek iskazivati ​​povijesno poštovanje koje zaslužuje. Posvećeni smo deeskalaciji napetosti i osiguravanju najviše razine međusobnog poštovanja", napisao je Orban na X-u.

Plenković: Hrvatska je spremna naftom opskrbljivati Mađarsku

Oglasio se i premijer Andrej Plenković. 

"Na marginama EPC sastanka u Kopenhagenu razgovarao sam s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Istaknuo sam spremnost Hrvatske da putem JANAF-ovog naftovoda opskrbljuje naftom rafineriju u Mađarskoj. Odbacio sam još jednom teze da Hrvatska nastoji profitirati od rata u Ukrajini podizanjem transportnih cijena. Naprotiv, koristeći ulogu regionalnog energetskog čvorišta, Hrvatska želi svojim susjedima omogućiti alternativni dobavni pravac umjesto kupovine energenata od Rusije. U duhu dobrosusjedskih odnosa želimo rješavati otvorena pitanja, a radujemo se i skorom otvaranju posljednje dionice autoceste u okviru koridora Vc", objavio je Plenković na X.

Teme
Viktor Orban andrej plenković

