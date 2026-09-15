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STANJE U PROMETU

Ograničenja i zabrane zbog bure koja puše u priobalju

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Hina
|
15. ruj. 2026. 07:27
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autocesta
N1

Zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, upozoravaju u utorak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

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U priobalju puše bura. Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na cestama u gorju veća je opasnost od odrona.

Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova.

HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

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Teme
gužva hak kolnici promet

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