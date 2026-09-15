STANJE U PROMETU
Ograničenja i zabrane zbog bure koja puše u priobalju
Zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, upozoravaju u utorak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Oglas
U priobalju puše bura. Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.
Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na cestama u gorju veća je opasnost od odrona.
Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova.
HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas