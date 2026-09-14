Nakon divljanja na Kvarneru policija uvodi strože kazne za ilegalne utrke

Podsjetimo, tijekom noći u petak veći je broj vozila prolazio različitim dijelovima Rijeke, a situacija je kulminirala blokadom rotora na Škurinjama. Na nekoliko lokacija tijekom vikenda na području Rijeke i otoka Krka okupilo se više od 300 vozila, a dio sudionika blokirao je promet i izvodio opasne manevre, uključujući driftanje po kružnim tokovima.