kaos na cestama
Nakon divljanja na Kvarneru policija uvodi strože kazne za ilegalne utrke
Nakon što je u posljednjih nekoliko dana ilegalne automobilske utrke, Policijska uprava primorsko-goranska najavila je izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
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"Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje ili omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom na to da takvo ponašanje trenutno važećim Zakonom nije propisano.
Za navedeno protupravno ponašanje predviđene su novčana kazna od 1.320 do 2.650 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.
Ovim izmjenama normativno se uređuje osobito opasan oblik protupravnog ponašanja u prometu, koji se sastoji u namjernom utrkivanju i organiziranju ilegalnih utrka na cesti ili drugim prometnim površinama bez službenog odobrenja.
Cilj ove dopune je preventivno djelovanje, odnosno odvraćanje od organiziranja i sudjelovanja u nezakonitim utrkama, s obzirom na povećani stupanj ugrožavanja sigurnosti prometa, osobito zbog namjere postizanja velikih brzina, povećanog rizika konflikta s drugim sudionicima te potencijalno teških posljedica prometnih nesreća", priopćili su iz policije.
Podsjetimo, tijekom noći u petak veći je broj vozila prolazio različitim dijelovima Rijeke, a situacija je kulminirala blokadom rotora na Škurinjama. Na nekoliko lokacija tijekom vikenda na području Rijeke i otoka Krka okupilo se više od 300 vozila, a dio sudionika blokirao je promet i izvodio opasne manevre, uključujući driftanje po kružnim tokovima.
"Takvo ponašanje nije nikakav automobilski susret niti oblik zabave. Riječ je o ozbiljnom ugrožavanju sigurnosti drugih sudionika u prometu, građana i njihove imovine", poručila je riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
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