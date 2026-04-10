Ogroman zastoj tramvaja kod Cibone jutros "ugušio" promet

Zagrepčani su se neugodno iznenadili kad su jutros putovali u smjeru Cibone jer došlo je do povećeg zastoja tramvaja.
"Od 06:10 sati zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Trga Dražena Petrovića i Savske ceste, u smjeru Ulice grada Vukovara", stajalo je u kratkoj obavijesti ZET-a.
Razlog je bilo ispadanje tramvaja iz tračnica kod skretanja na Savksu. Radnici su nešto prije sedam sati to počeli rješavati, ali u međuvremenu je već došlo do zastoja desetak drugih tramvaja.
"Od 8:08 sati normalizacija tramvajskog prometa na linijama 1, 2, 3, 5, 9, 11 i 12", obavijestio je naknadno ZET.
