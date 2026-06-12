300 milijardi dolara za obnovu
Iranski mediji objavili nacrt navodnog sporazuma, Trump poludio: "Bolje im je da se saberu!"
Iranska novinska agencija Mehr objavila je navodni tekst nacrta sporazuma s Trumpom.
Prema njemu, Hormuški tjesnac ostao bi pod iranskom kontrolom, Iran bi dobio 300 milijardi dolara za obnovu, uz trenutačnu isplatu 24 milijarde dolara u gotovini, suspenziju sankcija i povlačenje američkih snaga s Bliskog istoka.
Također, SAD bi se obvezao da više neće pritiskati Iran zbog njegovih projektila i saveznika u regiji te da će obuzdati Izrael u Libanonu, prenosi novinar Wall Street Journala.
Kako navodi Mehr, ovo su uvjeti potpisivanja sporazuma o trajnom prekidu neprijateljstava:
- Trajni i trenutačni prekid rata na svim frontovima, uključujući Libanon.
- Američka obveza da se neće miješati u unutarnje poslove Irana i da će poštovati suverenitet Islamske Republike Iran.
- Potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana.
- Američka obveza povlačenja svojih snaga iz područja koja okružuju Iran.
- Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od 30 dana prema aranžmanima koje odredi Iran.
- Obustava sankcija na prodaju nafte, petrokemijskih proizvoda i povezanih derivata, uz puni pristup Irana prihodima ostvarenima od te prodaje.
- Sjedinjene Države i njihovi saveznici bili bi obvezni predstaviti planove obnove Irana u vrijednosti od najmanje 300 milijardi dolara.
- Pregovaračko razdoblje od 60 dana s ciljem postizanja konačnog sporazuma koji bi obuhvatio nuklearna pitanja i potpuno ukidanje američkih primarnih i sekundarnih sankcija, kao i ukidanje relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a i Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).
- Iran bi ponovno potvrdio svoju obvezu iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT) da neće proizvoditi nuklearno oružje.
- Tijekom pregovaračkog razdoblja Sjedinjene Države obvezale bi se da neće raspoređivati dodatne snage u regiji niti uvoditi nove sankcije.
- Oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tijekom 60-dnevnog razdoblja završnih pregovora. Polovica tog iznosa morala bi biti stavljena na raspolaganje Iranu prije početka pregovora.
- Uspostava mehanizma za nadzor provedbe sporazuma.
- Konačni sporazum bio bi potvrđen rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
- Završni pregovori ne bi započeli prije oslobađanja polovice zamrznute iranske imovine, obustave sankcija na izvoz nafte i ukidanja pomorske blokade. Konačni sporazum bio bi usmjeren isključivo na budućnost obogaćenog nuklearnog materijala i obogaćivanja urana, ukidanje sankcija te program obnove iranskog gospodarstva. Rasprava o iranskom raketnom programu i njegovoj potpori skupinama otpora bila bi trajno isključena iz pregovaračkog dnevnog reda.
Ubrzo nakon toga, Donald Trump je na društvenoj mreži Truth Social kritizirao Iran:
„Uvjeti koje je Iran plasirao lažnim medijima nemaju APSOLUTNO NIKAKVE veze s uvjetima koji su dogovoreni u pisanom obliku”, napisao je Trump na platformi Truth Social.
„Ono što su rekli, uključujući njihovu slabu i jadnu izjavu da imaju sporazum, nema nikakve veze s istinom. Vrlo nečasni ljudi za pregovore. S njima ne postoji nešto poput pregovaranja u dobroj vjeri.”
Dodao je:
„Bolje im je da se saberu, i to BRZO!”
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