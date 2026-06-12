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300 milijardi dolara za obnovu

Iranski mediji objavili nacrt navodnog sporazuma, Trump poludio: "Bolje im je da se saberu!"

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12. lip. 2026. 16:24
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People ride past a billboard depicting the late leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Ruhollah Khomeini, and the late Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, on a street in Tehran, Iran, June 10, 2026.
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Iranska novinska agencija Mehr objavila je navodni tekst nacrta sporazuma s Trumpom.

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Prema njemu, Hormuški tjesnac ostao bi pod iranskom kontrolom, Iran bi dobio 300 milijardi dolara za obnovu, uz trenutačnu isplatu 24 milijarde dolara u gotovini, suspenziju sankcija i povlačenje američkih snaga s Bliskog istoka.

Također, SAD bi se obvezao da više neće pritiskati Iran zbog njegovih projektila i saveznika u regiji te da će obuzdati Izrael u Libanonu, prenosi novinar Wall Street Journala.

Kako navodi Mehr, ovo su uvjeti potpisivanja sporazuma o trajnom prekidu neprijateljstava:

  • Trajni i trenutačni prekid rata na svim frontovima, uključujući Libanon.
  • Američka obveza da se neće miješati u unutarnje poslove Irana i da će poštovati suverenitet Islamske Republike Iran.
  • Potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana.
  • Američka obveza povlačenja svojih snaga iz područja koja okružuju Iran.
  • Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od 30 dana prema aranžmanima koje odredi Iran.
  • Obustava sankcija na prodaju nafte, petrokemijskih proizvoda i povezanih derivata, uz puni pristup Irana prihodima ostvarenima od te prodaje.
  • Sjedinjene Države i njihovi saveznici bili bi obvezni predstaviti planove obnove Irana u vrijednosti od najmanje 300 milijardi dolara.
  • Pregovaračko razdoblje od 60 dana s ciljem postizanja konačnog sporazuma koji bi obuhvatio nuklearna pitanja i potpuno ukidanje američkih primarnih i sekundarnih sankcija, kao i ukidanje relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a i Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).
  • Iran bi ponovno potvrdio svoju obvezu iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT) da neće proizvoditi nuklearno oružje.
  • Tijekom pregovaračkog razdoblja Sjedinjene Države obvezale bi se da neće raspoređivati dodatne snage u regiji niti uvoditi nove sankcije.
  • Oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tijekom 60-dnevnog razdoblja završnih pregovora. Polovica tog iznosa morala bi biti stavljena na raspolaganje Iranu prije početka pregovora.
  • Uspostava mehanizma za nadzor provedbe sporazuma.
  • Konačni sporazum bio bi potvrđen rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
  • Završni pregovori ne bi započeli prije oslobađanja polovice zamrznute iranske imovine, obustave sankcija na izvoz nafte i ukidanja pomorske blokade. Konačni sporazum bio bi usmjeren isključivo na budućnost obogaćenog nuklearnog materijala i obogaćivanja urana, ukidanje sankcija te program obnove iranskog gospodarstva. Rasprava o iranskom raketnom programu i njegovoj potpori skupinama otpora bila bi trajno isključena iz pregovaračkog dnevnog reda.

Ubrzo nakon toga, Donald Trump je na društvenoj mreži Truth Social kritizirao Iran:

„Uvjeti koje je Iran plasirao lažnim medijima nemaju APSOLUTNO NIKAKVE veze s uvjetima koji su dogovoreni u pisanom obliku”, napisao je Trump na platformi Truth Social.

„Ono što su rekli, uključujući njihovu slabu i jadnu izjavu da imaju sporazum, nema nikakve veze s istinom. Vrlo nečasni ljudi za pregovore. S njima ne postoji nešto poput pregovaranja u dobroj vjeri.”

Dodao je:

„Bolje im je da se saberu, i to BRZO!”

Teme
donald trump hormuški tjesnac iran-sad odnosi mirovni pregovori sankcije

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