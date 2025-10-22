Oporbi Zakon o obrani "pravno problematičan i društveno regresivan", SDP će biti suzdržan

Vezano uz prednost pri zapošljavanju, Bauk je kazao da muškarac koji se prijavio na TVO ne bi trebao imati prednost pri zapošljavanju u odnosu na žene, diskriminirani ne bi trebali biti ni muškarci koji su vojni obveznici po novom zakonu ali su oslobođeni služenja iz zdravstvenih razloga kao ni oni koji već 18 generacija nisu bili obveznici služenja vojnog roka.