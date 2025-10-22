"nova kasta"
Oporbi Zakon o obrani "pravno problematičan i društveno regresivan", SDP će biti suzdržan
ećina saborskih klubova podržala je u srijedu uvođenje temeljne vojne obuke (TVO), ali uz kritike djela oporbe pri čemu je Anka Mrak Taritaš (Glas) ustvrdila da dvomjesečni obavezni vojni rok neće ojačati našu obrambenu spremnost.
Što je s ulaganjima?
"Dvomjesečni obavezni vojni rok ni na koji način neće ojačati našu obrambenu spremnost", rekla je Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) tijekom rasprave o izmjenama Zakona o obrani te Zakona o službi u oružanim snagama RH.
Smatra da bi ozbiljna ulaganja u profesionalnu vojsku i u nove tehnologije napravile iskorak u našoj sigurnosti, ali se Vlada time uopće ne bavi.
Upozorila je i da se od onih koji odaberu služenje vojnog roka stvara nova kasta koja će imati prednost pred ostalim građanima.
Ivana Kekin (Klub Možemo!) istaknula da je za sigurnost zemlje i građana važno imati profesionalnu vojsku te da imamo promišljeno i odmjereno ulaganje u oružje, moćnu civilnu zaštitu te stabilne institucije koje štite građane u svakodnevnom životu.
Zakon o obrani oporbi pravno problematičan i društveno regresivan
Smatra da je predloženi Zakon o obrani pravno problematičan, društveno regresivan te strateški neučinkovit.
Drži i da se vojni rok ne vraća zbog sigurnosti nego zbog simbolike i narativa. "Da stvorite prostor u kojem možete iznova definirati što znači biti domoljub a što znači biti nepoželjan. I kojim metrom se to mjeri. To će ministar određivati", kazala je.
Kekin je upozorila i da se prigovor savjesti tretira kao sumnjiva privilegija iako je on ustavno pravo, a cijeli sustav civilnog služenja prepušta se pravilnicima i uredbama.
Bauk (SDP): Dva mjeseca je dovoljno za trajanje temeljnog vojnog osposobljavanja
Za razliku od njih SDP-ov Arsen Bauk podržao je ocjenu Glavnog stožera Oružanih snaga RH da je dva mjeseca dovoljno vrijeme za trajanje temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO), a što bi omogućilo da se oružane snage ne smanjuju te se ponovo revitalizira pričuva.
No, nisu dobili jasan odgovor na to koji je po godinama očekivani broj ročnika a govori se oko njih 4000. Izrazio je nezadovoljstvo što je u Zakon u obrani ubačeno poglavlje o civilnoj službi jer bi, drži, to moglo biti samo u Zakonu o civilnoj službi.
Vezano uz prednost pri zapošljavanju, Bauk je kazao da muškarac koji se prijavio na TVO ne bi trebao imati prednost pri zapošljavanju u odnosu na žene, diskriminirani ne bi trebali biti ni muškarci koji su vojni obveznici po novom zakonu ali su oslobođeni služenja iz zdravstvenih razloga kao ni oni koji već 18 generacija nisu bili obveznici služenja vojnog roka.
Posebice se to odnosi na one koji su se dragovoljno javili za dragovoljno služenje vojnog roka dok je to bilo dragovoljno, kazao je.
Bauk je naveo i da će SDP biti suzdržan oko Zakona u obrani, ali će podržati Zakon o službi u Oružanim snagama RH kao i uvođenje TVO-a.
"Pitanje opstanka, a ne ideologije"
Pohvalivši predložene zakone Darko Klasić (Klub HSLS i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka) rekao je da oni nisu samo tehnički propisi već su simbol političke zrelosti i svijest o važnosti nacionalne sigurnosti.
"Obrana domovine nije pitanje ideologije nego opstanka", poručio je. Istaknuo je i da izmjene Zakona o obrani predstavljaju ključan trenutak u redefiniranju hrvatske sigurnosne politike i usklađivanje sa novim globalnim izazovima.
I Josip Jurčević (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) rekao je da sigurnost i obrana Hrvatske uvijek mora imati apsolutnu potporu u što smo se uvjerili i ranih 1990-tih. Poručio je da će se Hrvatska moći braniti jedino ako sama bude sposobna i dostatna te imala suverenističku politiku.
