Kekin od bolnica traži broj ginekologa i priziva savjesti: Očekujem egzaktan odgovor

"Situacija oko vojnog roka to je dobro pokazala jer ćemo imati povjerenstva koja će se baviti time koliko je tko uvjerljiv u prizivu savjesti, dok u bolnici uz jutarnju kavu kažete 'imam priziv savjesti'. Nitko ne zna i Ministarstvo godinama tvrdi da nema pojma koliko zapravo prizivača imamo kao da je to nevažna informacija i kao da o njoj doslovno ne ovisi zdravstvena skrb žena, koja je u Hrvatskoj značajno lošija nego za muškarce”, poručila je.