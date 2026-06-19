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OPASAN PO ZDRAVLJE

Iz poznatog trgovačkog lanca povlači se kruh: "Ne konzumirajte ga, vratit ćemo vam novac"

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N1 Info
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19. lip. 2026. 16:17
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Gluten
Ilustracija / Unsplash

Državni inspektorat izvijestio je u petak da se iz predostrožnosti opoziva proizvod KRUH FREE FROM sa sjemenkama, 200 g, zbog moguće povišene razine cijanovodične kiseline.

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Riječ je o proizvodu s rokovima trajanja najbolje upotrijebiti do 15. srpnja 2026., LOT 260240, te najbolje upotrijebiti do 28. srpnja 2026., LOT 260272, koji su u prodaji u Spar trgovinama.

Proizvod se povlači jer nije u skladu s europskom uredbom kojom se propisuju opća načela i uvjeti sigurnosti hrane.

"Mole se kupci koji eventualno posjeduju ovaj proizvod da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar trgovinu gdje će im biti vraćen novac. SPAR Hrvatska se ovim putem ispričava kupcima i naglašava kako su glavni prioriteti sigurnost proizvoda i zadovoljstvo kupaca", navode iz trgovine.

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