Open AI / ChatGPT

Dok većina profesionalnih sportaša o mirovini počinje razmišljati već u tridesetima, neki upravo nakon 40. godine ostvaruju izvanredne rezultate. Od tenisa i nogometa do maratona i biciklizma, sve je više primjera koji pokazuju da godine ne moraju nužno značiti kraj vrhunske sportske karijere.

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U profesionalnom sportu dugo je vrijedilo nepisano pravilo da su dvadesete i rane tridesete najbolje godine za postizanje vrhunskih rezultata. No napredak sportske medicine, kvalitetnija prehrana, individualizirani treninzi i bolji oporavak omogućuju sportašima da znatno dulje ostanu konkurentni.

Ipak, nisu svi sportovi jednaki. U disciplinama koje zahtijevaju eksplozivnost i maksimalnu brzinu mlađi sportaši uglavnom imaju prednost, dok u sportovima izdržljivosti, preciznosti i taktike iskustvo može biti presudno.

Maratonci i biciklisti: Iskustvo je velika prednost

U sportovima izdržljivosti godine ne moraju biti toliko ograničenje kao u sprintu ili gimnastici.

Kenijski maratonac Eliud Kipchoge i nakon 40. godine nastavio se natjecati na najvišoj razini, a njegova karijera pokazuje koliko su disciplina, ekonomičnost kretanja i dugogodišnje iskustvo važni u maratonu.

Slična je situacija u biciklizmu, gdje sportaši zahvaljujući iskustvu bolje raspoređuju snagu, prepoznaju ključne trenutke utrke i prilagođavaju taktiku.

To, naravno, ne znači da je četrdeseta idealna dob za svakog maratonca ili biciklista. Biološko starenje utječe na izdržljivost i oporavak, ali se dio tih promjena može ublažiti kvalitetnim treningom.

Tenis i nogomet: Pametnija igra umjesto sirove snage

Jedan od najpoznatijih primjera sportske dugovječnosti je Novak Đoković, koji je i u kasnim tridesetima ostao konkurentan najboljim tenisačima svijeta.

U tenisu iskustvo donosi bolju procjenu protivnika, učinkovitiji odabir udaraca i sposobnost upravljanja tempom meča.

Nogomet također poznaje igrače koji su produžili karijeru daleko izvan uobičajenih granica. Cristiano Ronaldo nastavio je profesionalno igrati i nakon 40. rođendana, oslanjajući se na prilagodbu načina igre, fizičku pripremu i iskustvo.

Među najboljim primjerima je i Luka Modrić, koji je u rujnu 2026. proslavio 41. rođendan. Hrvatski kapetan i osvajač Zlatne lopte pokazuje koliko nogometna inteligencija, pregled igre i sposobnost čitanja protivnika mogu nadoknaditi dio fizičkih prednosti mlađih igrača. Njegova dugovječnost posebno je impresivna jer igra na poziciji veznog igrača, koja zahtijeva mnogo trčanja, stalno kretanje i sudjelovanje u gotovo svim fazama igre.

U nekim sportovima četrdesete su sasvim normalne

Postoje i discipline u kojima sportaši mogu dosegnuti vrhunac znatno kasnije nego u većini drugih sportova.

U konjičkom sportu, jedrenju, streljaštvu i pojedinim disciplinama golfa iskustvo, koncentracija, tehnika i preciznost često imaju veću ulogu od eksplozivne snage.

Primjerice, britanski jahač Nick Skelton osvojio je olimpijsko zlato u preponskom jahanju 2016. godine, kada je imao 58 godina.

Koja je tajna sportske dugovječnosti?

Stručnjaci ističu da su za dulju sportsku karijeru ključni pametno doziranje opterećenja, kvalitetan san, prehrana, prevencija ozljeda i prilagodba treninga dobi.

Važnu ulogu ima i psihološka stabilnost. Stariji sportaši često bolje podnose pritisak, poznaju vlastite granice i znaju kada treba riskirati, a kada sačuvati energiju.

Iako se fiziološko starenje ne može zaustaviti, suvremeni sport pokazuje da se njegov utjecaj može ublažiti. Četrdesete možda nisu nove dvadesete, ali za neke sportaše mogu biti godine u kojima iskustvo postaje njihovo najjače oružje.

* Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.