potrošene sve doze
U jednoj hrvatskoj županiji Zavod ostao bez cjepiva protiv gripe
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije obavještava javnost kako se od danas, 24. studenoga, cijepljenje protiv gripe u prostorima Zavoda više neće provoditi u ovoj godini.
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Odluka o obustavi cijepljenja u prostorijama Zavoda donesena je zbog toga što su potrošene sve doze cjepiva protiv gripe.
Građani koji se još nisu cijepili, a zainteresirani su za cijepljenje protiv gripe, za dodatne informacije o dostupnosti cjepiva i mogućnostima cijepljenja mogu se obratiti svojim izabranim liječnicima obiteljske medicine.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nastavlja pratiti epidemiološku situaciju te zahvaljuje građanima na razumijevanju i suradnji, napisali su.
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