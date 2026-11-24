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Europski sud za ljudska prava donio kontroverznu odluku: Nasilno vraćanje migranata može biti legalno
Države smiju vratiti migrante koje druge zemlje "instrumentaliziraju", a kojima zaštita nije osobito potrebna, zaključio je Europski sud za ljudska prava (ESLJP) u presudi.
S obzirom na "novu stvarnost" nastalu instrumentalizacijom migracija u političke svrhe, Veliko vijeće ESLJP-a u Strasbourgu ograničilo je obvezu država da razmatraju takve slučajeve.
Predmeti se odnose na tri tužbe koje su podnijele različite skupine izbjeglica: afganistanski, kubanski i irački državljani, pri čemu su potonji kurdskog podrijetla. Tužbe su podnesene protiv Poljske, Latvije i Litve, članica EU-a, zbog nezakonitih vraćanja s granice 2021. i 2022.
Migranti su tvrdili da su nasilno spriječeni u prelasku u Europsku uniju, a da im zahtjevi za azil nisu bili razmotreni, te da su im prekršena ljudska prava.
Bjelorusija je u to vrijeme namjerno dovodila migrante na granicu kako bi izvršila pritisak na EU.
"U kontekstu instrumentalizacije migracija, udaljavanje stranog državljanina u državu koja ga instrumentalizira samo po sebi ne bi predstavljalo kršenje članka 3., koji zabranjuje mučenje i nečovječno ili ponižavajuće postupanje", navodi se u priopćenju suda.
Geopolitički kontekst
Unatoč tomu, sud je naložio Poljskoj, Latviji i Litvi da isplate odštetu zbog načina na koji su postupale prema migrantima na vanjskim granicama EU-a s Bjelorusijom.
Takozvano načelo zabrane prisilnog vraćanja zabranjuje državama da vraćaju ljude na mjesta gdje im prijeti kršenje ljudskih prava. Neki od podnositelja tužbi žalili su se na loše sanitarne i humanitarne uvjete u kampovima u pograničnom pojasu, a drugi su se žalili na pritvor.
S obzirom na geopolitički kontekst, vraćanje ljudi u Bjelorusiju nije automatski značilo kršenje njihovih prava, rekao je predsjednik suda Mattias Guyomar.
Procjena postupka azila u državi koja provodi instrumentalizaciju u takvoj situaciji nije bila presudna, rekli su suci.
Vlasti unatoč tomu moraju identificirati dvije skupine, odredio je sud: osobe s očitom ranjivošću te osobe koje mogu vjerodostojno dokazati neposrednu opasnost po život ili opasnost od ozbiljnog zlostavljanja.
Jedan podnositelj tužbe u predmetu protiv Poljske te skupina djece i njihovih rođaka u predmetu protiv Latvije svrstani su u te skupine.
Međutim, Veliko vijeće je s 11 glasova za i šest protiv odlučilo da četvoricu kubanskih podnositelja tužbe u litavskom predmetu neće svrstati u osobito ranjive osobe. ESLJP je ipak kritizirao njihov pritvor u trajanju od otprilike šest mjeseci.
"Namjerna prijetnja državi"
"Instrumentalizacija migracija koju je provodila treća država predstavljala je namjernu prijetnju državi, osobito cjelovitosti njezinih granica, te je mogla ugroziti njezine temeljne funkcije, uključujući održavanje javnog reda i mira te zaštitu nacionalne sigurnosti, kao i njezinu sposobnost ispunjavanja obveza u području ljudskih prava", naveo je sud u obrazloženju.
Vlade triju zemalja tvrdile su da su bile suočene s izvanrednim stanjem. Također su tvrdile da su migranti iskoristili taktiku Bjelorusije.
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