„Ovo je zabrinjavajući trenutak jer je predsjednik Volodimir Zelenski s ponosom preuzeo odgovornost za potapanje ruskog broda u libijskim vodama. To je pred vratima Italije. Ne bih želio da netko dovede rat pred vrata Italije jer govorimo o Sredozemlju. Ne razumijem kakve veze potapanje ruskog broda u libijskim vodama ima s obranom napadnutog ukrajinskog teritorija. To nisu pozitivni signali.”