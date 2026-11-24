"Ne razumijem..."
Talijanski ministar o potapanju ruskih brodova: "Ne bih želio da nam Kijev dovede rat pred vrata"
„Ne razumijem kakve veze potapanje ruskog broda u libijskim vodama ima s obranom napadnutog ukrajinskog teritorija”, rekao je čelnik Matteo Salvini, talijanski političar i čelnik Lige. „Jedno je podupirati napadnuti narod i slati potrebnu pomoć, a sasvim je drugo ako se ta pomoć koristi za vođenje ratova i potapanje brodova diljem svijeta. To ne bi imalo smisla.”
„Ovo je zabrinjavajući trenutak jer je predsjednik Volodimir Zelenski s ponosom preuzeo odgovornost za potapanje ruskog broda u libijskim vodama. To je pred vratima Italije. Ne bih želio da netko dovede rat pred vrata Italije jer govorimo o Sredozemlju. Ne razumijem kakve veze potapanje ruskog broda u libijskim vodama ima s obranom napadnutog ukrajinskog teritorija. To nisu pozitivni signali.”
Izjavio je to čelnik Lige i potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini tijekom obraćanja novinarima nakon skupa „Stop političkom islamu”, koji je njegova stranka organizirala u Zastupničkom domu talijanskog parlamenta, prenosi Il Foglio.
Salvini se osvrnuo na potapanje ruske korvete u luci Bengazi i teretnog broda koji je prevozio vojnu opremu nedaleko od obale tog libijskog grada, za što je odgovornost preuzeo Kijev.
„Jedno je podupirati napadnuti narod i slati potrebnu pomoć, a sasvim je drugo ako se ta pomoć koristi za vođenje ratova i potapanje brodova diljem svijeta. To ne bi imalo smisla”, dodao je Salvini, iskoristivši priliku da istakne razlike u stajalištima između sebe i koalicijskih partnera u vladi.
„Što se tiče potapanja broda u libijskim vodama, u blizini Italije, uvjeren sam da ministar vanjskih poslova već radi na tome da dobije sva potrebna pojašnjenja.”
Oporba kritizirala Salvinijeve izjave
Na izjave potpredsjednika vlade na društvenim mrežama reagirao je senator Demokratske stranke Filippo Sensi.
„Evo prvog pijetla: Salvini. Umjesto da se zapita što su brodovi prepuni ruskog oružja radili pred našim kućnim pragom, on, kao i obično, napada Ukrajinu i prijeti uskraćivanjem potpore koju nikada nije ni pružio. Pratite nas, bit će ih još”, napisao je Sensi na društvenoj mreži X.
Salvini traži zatvaranje ukrajinske internetske stranice Myrotvorets
Tijekom konferencije za novinare, na kojoj je najavio javne skupove 12. i 13. prosinca radi predstavljanja proračunskih mjera, ali i protiv „političkog islama”, čelnik Lige osvrnuo se i na slučaj „crne liste”.
Riječ je o svojevrsnoj bazi podataka objavljenoj na ukrajinskoj internetskoj stranici Myrotvorets, koja sadržava imena osoba koje se smatraju proruski orijentiranima, među kojima su osmero zastupnika Pokreta pet zvijezda u Europskom parlamentu i sam Salvini.
„Rekli su mi da je moje ime uklonjeno s crne liste te terorističke internetske stranice, ali to nije dovoljno”, rekao je potpredsjednik talijanske vlade, najavivši da će se tijekom dana sastati s ukrajinskim veleposlanikom.
„Zatražio je sastanak sa mnom. Rado se sastajem sa svima. Tražit ću ne samo uklanjanje svojeg imena nego i uklanjanje imena svih talijanskih državljana s internetske stranice koja potiče na nasilje, kao i zatvaranje same stranice.”
„Od ukrajinskog veleposlanika tražit ću da se ogradi od sumanutog sadržaja te stranice, na kojoj su se, uostalom, u prošlosti nalazila i imena nekih novinara koji su poslije ubijeni. Nije na meni da utvrđujem postoji li povezanost”, rekao je Salvini.
„U dobrom smo društvu, vidio sam ondje pjevače, sportaše, glumce i glazbenike. Međutim, crne liste vraćaju nas u prošlo stoljeće i razdoblje nacizma, za kojim, nadam se, nitko ne žali. Stoga ću tražiti zatvaranje te ratnohuškačke internetske stranice”, zaključio je.
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