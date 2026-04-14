Okrugli stol
Sindikati traže rast plaća i mirovina: "Vlada vodi politiku ostanka na vlasti, a ne ekonomsku politiku"
Na okruglom stolu u Hrvatskom saboru sindikalni čelnici zatražili su rast plaća i mirovina da bi se ublažio pad životnog standarda uslijed visoke inflacije i poskupljenja energenata, dok su predstavnici resornog ministarstva tvrdili da je u okviru mogućnosti učinjeno sve što se moglo.
Na okruglom stolu u organizaciji Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo pod nazivom „Plaće, mirovine, cijene-utjecaj aktualne geopolitičke krize na životni standard radnika i umirovljenika“ u utorak u Saboru sudjelovali su predstavnici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, predstavnici sindikata i umirovljenika i ekonomski stručnjaci.
Ivan Lovrinović sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, osvrnuvši se na globalnu političku situaciju u uvjetima bliskoistočne krize i energetskog udara, rekao je da se EU s jedinstvenom monetom tome teško može suprotstaviti i izuzetno je ranjiva, budući se jedinstvena monetarna politika vodi u Frankfurtu i ne odgovara jednako svim zemljama članicama koje imaju specifičnosti.
Ustvrdio je da je Hrvatska uvela euro u najgorem mogućem trenutku te da on za Hrvatsku nije rješenje kako tvrdi premijer Andrej Plenković, nego problem, jer su u njega ugrađeni prijašnji dispariteti koji nisu nestali. Usprotivio se korištenju tzv. "švicarske formule" za usklađivanje mirovina zbog koje je su prosječne mirovine pale na 30-ak posto prosječne plaće te se založio za uvođenje novog obračunskog indeksa.
Vidaković: Vlada vodi politiku ostanka na vlasti, a ne ekonomsku politiku
Ekonomski analitičar Neven Vidaković ustvrdio je da država ima velike kapacitete budući da sebi uzima 40 posto BDP-a i ogroman novac koje ne koristi adekvatno i problem vidi u tome što Vlada vodi politiku ostanka na vlasti, a ne ekonomsku politiku. Nisu usklađene monetarna i fiskalna politika kako bi se smanjili inflatorni pritisci, rekao je i dodao da u tome najlošije prolaze proizvođači, a najbolje uslužne djelatnosti, napomenuvši kako je poljoprivreda na razini tek 3,3 posto udjela u BDP-u.
Naglasio je da Hrvatska ne treba 550 jedinica lokalne samouprave i da to svi znamo, ali se to ne mijenja. Vladin plan o smanjenju proračuna pada u vodu zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, jer više neće biti sredstava iz NPOO-a pa će proračun morati rasti najvjerojatnije zaduženjem, prijeti nam daljnji rast inflacije i pod životnog standarda, upozorava Vidaković.
Nismo dostatni u energetici ni poljoprivredi, upozorio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel, a cijene se formiraju prema kupovnoj moći inozemnih građana, jer je Vlada dopustila da to čini privatni sektor. Vlada subvencionira poduzetnike, a oni cijene formiraju slobodno, dok su plaće u privatnom sektoru uglavnom na razini minimalnih ili tek nešto malo više, ustvrdio je.
Najavio je da će se subotnjim prosvjedom zatražiti da i hrvatske plaće, cijena rada i mirovine budu dostojne, jer je dobit u privatnom sektoru u posljednjih nekoliko godina porasla za 336 posto, a plaće tek za 70-ak posto.
Jović: Potpuni izostanak empatije poslodavaca
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović upozorio je na potpuni izostanak empatije poslodavaca kada je u pitanju visina minimalne plaće, jer su zatražili da se ne podiže. Politika je donijela odluku da budemo turistička zemlja, prodali su sve što su mogli, ljudi koji su pošteno radili cijeli život sada jedva preživljavaju, a mladi odlaze u inozemstvo, jer ovdje ne vide perspektivu, dodao je.
Pravedniji izračun mirovna zatražila je predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Višnja Stanišić, ocijenivši stanje u zdravstvu kritičnim budući da umirovljenici moraju čekati preglede više od godinu dana pa im djeca plaćaju privatne, jer si sami to ne mogu priuštiti.
Tražimo od Vlade da nam omogući dostojanstven život u mirovini, poručila je kao i Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno, koji je upozorio da velik broj umirovljenika živi na granici siromaštva ili čak ispod nje. Upozorio je da su izostale ključne reforme i da se realna kupovna moć ne povećava, jer su plaće i mirovine rasle samo nominalno.
Čičak: Vlada vodi odgovornu politiku
Ravnateljica Uprave za mirovinski sustav Ministarstva rada i mirovinskog sustava Melita Čičak istaknula je da Vlada vodi odgovornu politiku te da su od 2016. mirovine porasle 106 posto, a kupovna moć 48 posto.
Navela je da je prosječan radni staž bio 31 godinu i 5 mjeseci te ocijenila da je sustav generacijske solidarnosti zastario i da treba otvarati nove mogućnosti za povećanje mirovina.
Ravnateljica Uprave za rad Ministarstva Anita Zirdum ustvrdila je da je situacija puno bolja nego prije 10 godina i da u Hrvatskoj postoje povlastice koje druge zemlje nemaju.
