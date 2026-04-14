Sindikati traže rast plaća i mirovina: "Vlada vodi politiku ostanka na vlasti, a ne ekonomsku politiku"

Ekonomski analitičar Neven Vidaković ustvrdio je da država ima velike kapacitete budući da sebi uzima 40 posto BDP-a i ogroman novac koje ne koristi adekvatno i problem vidi u tome što Vlada vodi politiku ostanka na vlasti, a ne ekonomsku politiku. Nisu usklađene monetarna i fiskalna politika kako bi se smanjili inflatorni pritisci, rekao je i dodao da u tome najlošije prolaze proizvođači, a najbolje uslužne djelatnosti, napomenuvši kako je poljoprivreda na razini tek 3,3 posto udjela u BDP-u.