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MARIJA MILETA

Organizatorica zagrebačkog marša "Ujedinjeni protiv fašizma" oslobođena svih optužbi

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Vanja Deželić
|
02. srp. 2026. 11:18
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Ujedinjeni protiv fašizma, prosvjed
Luka Antunac/PIXSELL

Organizatorica zagrebačkog marša Ujedinjeni protiv fašizma Marija Mileta, oslobođena je optužbi da nije osigurala red i mir, dopustivši nekoliko transparenata istaknutih tijekom prosvjeda održanog 30. studenoga prošle godine u Zagrebu.

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"Prekršajna sutkinja upravo je oslobodila Mariju Miletu. Sloboda govora, ako nije riječ o govoru mržnje, temelj je našeg demokratskog društva", rekla je sutkinja. Ovoj odluci prethodio je prekršajni postupak protiv Marije Milete i današnje završno ročište na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, pokrenuto na temelju policijske prijave protiv organizatorice skupa Ujedinjeni protiv fašizma", napisao je na svom Facebook profilu Eugen Jakovčić, glasnogovornik Srpskog narodnog vijeća (SNV).

Marija Mileta
Marko Prpic/PIXSELL

Prvo ročište održano je 23. travnja i prijetilo joj je 3000 eura kazne. A prema policijskom optužnom prijedlogu, sporna su bila četiri transparenta među njih stotinjak.

Riječ je o transparentu sa srpom i čekićem te transparentima s porukama "Balkanska federacija bez država i nacija", "Ako se bojiš mraka, zapalit ćemo grad" i "Intifada do pobjede".

"Na današnjem ročištu u sudnici bilo nas je dvadesetak kao zainteresirana javnost, među kojima su bili i Vesna Teršelič i Vili Matula. Marijina odvjetnica bila je Lina Budak", zaključio je Jakovčić.

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Teme
eugen jakovčić marija mileta marš sud ujedinjeni protiv fašizma zagreb

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