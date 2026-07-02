"Prekršajna sutkinja upravo je oslobodila Mariju Miletu. Sloboda govora, ako nije riječ o govoru mržnje, temelj je našeg demokratskog društva", rekla je sutkinja. Ovoj odluci prethodio je prekršajni postupak protiv Marije Milete i današnje završno ročište na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, pokrenuto na temelju policijske prijave protiv organizatorice skupa Ujedinjeni protiv fašizma", napisao je na svom Facebook profilu Eugen Jakovčić, glasnogovornik Srpskog narodnog vijeća (SNV).