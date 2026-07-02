mario galić
Vojni analitičar: Da je iz Pariza stigla pozivnica Milanoviću, ne bi bilo sukoba. Jako ga je pogodilo što ju je dobio Plenković
U Novom danu kod naše Hanan Nanić gostovao je vojni analitičar Mario Galić, koji je komentirao sukob Pantovčaka i Banskih dvora oko odlaska vojnika na mimohod u Parizu.
Oglas
Klizi li Hrvatska u ustavnu krizu, kako je jučer rekao?
"Očigledno stvaratelji Ustava i Zakona o obrani nisu predvidjeli ovakvu situaciju. Imamo spor koji uopće ne bi smio biti spor. U njega je uvučen načelnik Glavnog stožera, koji uopće nema veze s ničim. Njegovo je upravljanje oružanim snagama, a našao se unutar političkog spora", rekao je.
Galić je dodao da ovaj spor traje još od prvog mandata predsjednika Zorana Milanovića. "Samo se spor kasnije prelio u drugi mandat. Nitko ništa nije napravio ni pokušao to riješiti. Jedna opcija je izmjena Ustava, ali se ne može dobiti dvotrećinska većina, barem ne u ovom trenutku", rekao je i naglasio da bi druga opcija bila pisanje novog Zakona o obrani i Zakona o službi u oružanim snagama, pa bi se kroz njih bolje definirali odnosi.
Mi zaista klizimo u ustavnu krizu
Podsjetio je da je to pokušao napraviti bivši ministar Mario Banožić, koji je pokušao dati veće ovlasti Saboru. Nekim se ljudima, kaže, to nije svidjelo. "Premijerima se sviđa da Sabor bude samo debatni klub na kojem se samo glasa za zakone, a ne da stvarno ima upravljačku moć. Mi zaista klizimo u ustavnu krizu. Što ako se smijeni glavnog načelnika? Tko bi pristao biti načelnik nakon njega? Hoćemo li imati vječne v.d.-ove? Ovo je ispala ustavna kriza, potpuno nebitna, u najgore moguće vrijeme", poručio je.
Komentirajući Koaliciju voljnih, Galić je rekao da se radi o političkom projektu koji je napravljen unutar Europe jer je bio veliki problem s Orbanom, koji je stopirao svu moguću pomoć Ukrajini. Tu Koaliciju, dodao je, čine države koje se smatraju najvećim saveznicima Ukrajine. Kaže da u njoj ne vidi nikakav problem jer se radi o političkom konceptu, a ne vojnom savezu, kao što je NATO.
"Klizimo u nešto, uvjetno rečeno, što se u Europi događalo 1937. i 1938. godine", rekao je govoreći o brojnim izborima koji su pred nama, i promjenama koje su na vidiku.
Smatra da do svega ovog ne bi došlo da je iz Pariza došao poziv na mimohod za predsjednika Milanovića. "Ali je došao za Plenkovića, što je jako pogodilo Milanovića. Ali, to je razumljivo jer na zapadu predsjednika smatraju rusko orijentiranim i ne žele s njim imati posla. Nitko ga nikud ne zove, ide samo na multilaterale, ali tamo nema nikakvu ulogu", rekao je.
Naglasio je da je od premijera bilo jako neodgovorno raditi pritisak na načelnika Glavnog stožera. "Halo, pa vi ste napravili tu krizu, Političari su isključivi krivci. Sve ste donijeli u Saboru, pa izvolite to tamo i riješiti, a ne unutar oružanih snaga", rekao je.
Predsjednik se, kaže, uključio u svađu kad je zabranio kupnju izraelskog oružja, a da nema nikakve ovlasti na tom području.
"Što bi se dogodilo da predsjednik naredi državni udar? Načelnik Glavnog stožera morao bi i tu naredbu izvršiti", rekao je. Dodao je da je da to krajnost, ali teoretski moguća krajnost.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas