Podsjetio je da je to pokušao napraviti bivši ministar Mario Banožić, koji je pokušao dati veće ovlasti Saboru. Nekim se ljudima, kaže, to nije svidjelo. "Premijerima se sviđa da Sabor bude samo debatni klub na kojem se samo glasa za zakone, a ne da stvarno ima upravljačku moć. Mi zaista klizimo u ustavnu krizu. Što ako se smijeni glavnog načelnika? Tko bi pristao biti načelnik nakon njega? Hoćemo li imati vječne v.d.-ove? Ovo je ispala ustavna kriza, potpuno nebitna, u najgore moguće vrijeme", poručio je.