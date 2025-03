Ostojić: Situacija u susjedstvu i cijeloj regiji je ozbiljna i premijer i predsjednik moraju surađivati

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku SDP-ov Ranko Ostojić poručio je u srijedu da je aktualna situacija u našem susjedstvu, prije svega u BiH, ozbiljna i da uznemiruje i hrvatsku javnost te pozvao premijera i predsjednika na suradnju i zajedničko postupanje.

“Recentni događaji u regiji naravno da uznemiruju i hrvatsku javnost jer tenzije u našem susjedstvu, prije svega u BiH, dovode do osjećaja da bi se mogli ponoviti neke stvari za koje smo se nadali da se više nikada neće dogoditi”, komentirao je Ostojić aktualne tenzije u Bosni i Hercegovini.

U ovom trenutku Srbija, Aleksandar Vučić i platforma Srpski svet iniciraju i izazivaju dodatne probleme i u takvoj situaciji jako je važno da Hrvatska igra konstruktivnu ulogu, dodao je.

Svatko ozbiljan, ustvrdio je, reći će da su ta događanja važna stvar za Republiku Hrvatsku i da je sve što se događa u našem bliskom susjedstvu, kao i za pripadnike hrvatskog naroda u BiH, vrlo bitno.

“Ne možemo to ignorirati i reći to nije naša stvar, preko granice je, jer je to toliko blizu, a da ne govorim o tome koliko su nam ti događaji još uvijek u svježem sjećanju. Situacija u susjedstvu i cijeloj regiji je ozbiljna, pogotovo u svjetlu najava o odlasku NATO-a ili drugih snaga koje su davale ozbiljan poticaj sigurnosti”, upozorio je.

Upitan bi li zbog situacije trebalo ubrzati pripreme za sazivanje sjednice Vijeća za obranu, podsjetio da su prije nekoliko mjeseci ukazivali na potrebu da se postupa po Ustavu i koliko je važno da predsjednik i premijer surađuju po tom pitanju.

“Ovo nisu stvari koje mogu biti predmet osobne netrpeljivosti, ovo je situacija u kojoj se, ako postoji i najmanja naznaka ugroženosti, mora zajednički postupati”, naglasio je.

Upitan kada očekuje zakon koji bi regulirao vojni rok, kazao je da se SDP nije protivio vojnoj obuci, s tim da modalitete koji se razmatraju nismo imali priliku vidjeti pa ih ne mogu komentirati.

“Mislim da bi bilo jako i dobro da se tako nešto napravi, a posebno u situaciji u kojoj ministar obrane spominje neposrednu ratnu opasnost. Onaj tko poznaje Ustav trebao bi znati da neposredna ratna opasnost podrazumijeva i ulogu vrhovnog zapovjednika koji u tom trenutku preuzima sve ovlasti”, poručio je Ostojić.

