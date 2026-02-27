Osumnjičeni da su utajom poreza oštetili državni proračun za više od 578 tisuća eura

Varaždinska policija sumnjiči direktoricu i stvarnog upravitelja jedne tvrtke da su utajom poreza oštetili državni proračun za oko 578.400 eura, a protiv njih će biti podnesena kaznena prijava državnom odvjetništvu.
Policijska uprava varaždinska izvijestila je u petak da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjom direktoricom i 46-godišnjim stvarnim upraviteljem trgovačkog društva sa sjedištem u Varaždinu, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.
Sumnja se da, s ciljem izbjegavanja poreznih obveza, nisu vodili zakonom propisanu poslovnu dokumentaciju niti su je dostavili poreznim tijelima radi nadzora poreza na dodanu vrijednost, čime je onemogućeno utvrđivanje stvarnog činjeničnog stanja.
Time su, prema navodima policije, oštetili državni proračun za oko 578.400 eura, a protiv osumnjičenih će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
