Osumnjičeni da su utajom poreza oštetili državni proračun za više od 578 tisuća eura

Policijska uprava varaždinska izvijestila je u petak da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjom direktoricom i 46-godišnjim stvarnim upraviteljem trgovačkog društva sa sjedištem u Varaždinu, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.