Otto Barić o stadionu u Kranjčevićevoj: “Prvi ozbiljan projekt, ali…”

Luka Stanzl/PIXSELL

Arhitekt Otto Barić komentirao je u N1 Studiju uživo proces obnove u Zagrebu, a dotaknuo se i projekta rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj koji je Grad predstavio.

“Nažalost, moram reći da je dobro da su iskorištena ta sredstva, ali u konačnici… Dobili smo 630 milijuna eura od EU-a za sanaciju šteta u Zagrebu i 370 milijuna Eura za Banovinu. Ti novci su utrošeni i to Vladi daje prolaznu ocjenu. Realno je da nijedan od bitnih projekata koji su tim novcima financirani nije završen. To su novci isključivo alocirani za javne zgrade. Kad pogledate što je završeno, realno, vrlo, vrlo malo. Jedini tko je to prilično dobro odradio je Grad Zagreb u segmentu škola i vrtića. Ti projekti su se pripremili još u vrijeme bivšeg gradonačelnika. Grad je skoro sve škole i vrtiće uspio sanirati. Ali, ovi kapitalni objekti, MUO, Vlada, Sabor i drugi bitni javni objekti su započeti, ali nisu završeni. Ocjena -2. Ipak, potrošeni su novci, ali ne više od toga”, kaže.

Barić kaže kako je velika šansa što je Grad Zagreb propustio šansu te da će se prije ili kasnije morati napraviti cjelovita analiza svakog objekta i vidjeti kako stanari mogu i moraju u tome sudjelovati. “Mislim da smo, što se obnove tiče, još uvijek na početku”, govori dodajući da sve traje jako dugo jer postoji puno parcijalnih interesa. On kaže i kako nedostaje kvalitetan i organiziran pristup obnovi.

“Bio je jedan zgodan model koji sam u nekoj fazi prije zadnjih izbora ja gurao. Napravljena je analiza bloka 19, sudjelovalo je stotinjak autora”, govori dodajući kako se cijelom gradu mora pristupiti na način na koji je pristupljeno tom projektu vezanom za blok 19 koji je, navodi, napravila “neka Bandićeva ekipa”, ali je ipak u pitanju bila “sjajno pripremljena i odrađena baza”.

Stadion u Kranjčevićevoj

Barić kaže da je vidio prezentaciju projekta rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj. “To je prvi ozbiljan projekt koji su oni predstavili, svaka čast. Ali postoji jedan veliki problem, postoji GUP Grada Zagreba koji kaže da je na cijelom tom bloku zona gradskog projekta. Gradski projekt neminovno traži natječaj. Ta zona, još gore, predviđa UPU. Ne može se tamo raditi projekt bez da se napravi UPU. Zakon o prostornom uređenju jasno definira… Da nije tragično, bilo bi smiješno. Zakon definira što je rekonstrukcija, a to ne može nikako biti nešto što mijenja volumen, izgled… Jedino što tamo ostaje je namjena, to će biti sportske namjene, a svi ostali elementi se mijenjaju. To ne može biti rekonstrukcija”, govori.

“Grad Zagreb nastupa mimo vlastitog GUP-a i mimo Zakona”, kaže dodajući da je ovo vrlo slično načinu na koji je pokojni gradonačelnik Bandić gurao neke svoje projekte bez da je ikoga pitao.

