Sveta Klara

FOTO / Otvara se jedan od najvećih vrtića u Zagrebu

author
Hina
|
30. kol. 2025. 10:56
DV Sveta Klara
Grad Zagreb

Jedan od najvećih vrtića u Zagrebu, novi Dječji vrtić Sveta Klara, dobio je uporabnu dozvolu i početkom nove pedagoške godine otvara vrata mališanima u 12 skupina - sedam jasličkih i pet vrtićkih.

"Otvaranje vrtića Sveta Klara predstavlja važan korak u sustavnom povećanju kapaciteta predškolskih ustanova u našem gradu. Projekt je bio u planu kapitalnih ulaganja još 2015., najavljuje se sigurno 20-ak godina, a sada je napokon realiziran“, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Naglasio je i da će se zahvaljujući tom projektu i onima u Remetincu, Podbrežju, Odri i Lučkom, u četvrti Novi Zagreb - Zapad kapaciteti gradskih vrtića povećati za oko 700 djece, odnosno 38 novih odgojnih skupina.

DV Sveta Klara
Grad Zagreb

Smješten u naselju s oko 11.000 stanovnika, Dječji vrtić Sveta Klara prostire se na površini od oko 2.700 metara četvornih i može primiti 240 djece u 12 skupina – sedam jasličkih i pet vrtićkih.

Vrtićka zgrada dijelom je kružnog, a dijelom pravokutnog oblika, s centralnim atrijem. Oblikovana je kao dvije preklopljene zavijene trake, jedna u prizemlju, druga na prvom katu, koje zatvaraju atrij i čine modernu i funkcionalnu cjelinu prilagođenu potrebama djece.

Ukupna vrijednost radova i opremanja vrtića je 8,8 milijuna eura bez PDV-a. Od toga je 6,5 milijuna eura osigurano iz gradskog proračuna, a 2,3 milijuna eura sufinancirano je iz EU fondova putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Dječji vrtić Sveta Klara 14-i je po redu vrtić ove Gradske uprave koja je u dječje vrtiće do sada uložila više od 75 milijuna eura, stoji u priopćenju.

Do 2027. Zagreb će imati ukupno 28 novih vrtića, čime će se značajno poboljšati dostupnost i kvaliteta vrtićke skrbi u svim dijelovima grada.

Teme
Sveta Klara Zagreb dječji vrtić

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

