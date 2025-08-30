FOTO / Otvara se jedan od najvećih vrtića u Zagrebu

Jedan od najvećih vrtića u Zagrebu, novi Dječji vrtić Sveta Klara, dobio je uporabnu dozvolu i početkom nove pedagoške godine otvara vrata mališanima u 12 skupina - sedam jasličkih i pet vrtićkih.
Oglas
"Otvaranje vrtića Sveta Klara predstavlja važan korak u sustavnom povećanju kapaciteta predškolskih ustanova u našem gradu. Projekt je bio u planu kapitalnih ulaganja još 2015., najavljuje se sigurno 20-ak godina, a sada je napokon realiziran“, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Naglasio je i da će se zahvaljujući tom projektu i onima u Remetincu, Podbrežju, Odri i Lučkom, u četvrti Novi Zagreb - Zapad kapaciteti gradskih vrtića povećati za oko 700 djece, odnosno 38 novih odgojnih skupina.
Smješten u naselju s oko 11.000 stanovnika, Dječji vrtić Sveta Klara prostire se na površini od oko 2.700 metara četvornih i može primiti 240 djece u 12 skupina – sedam jasličkih i pet vrtićkih.
Vrtićka zgrada dijelom je kružnog, a dijelom pravokutnog oblika, s centralnim atrijem. Oblikovana je kao dvije preklopljene zavijene trake, jedna u prizemlju, druga na prvom katu, koje zatvaraju atrij i čine modernu i funkcionalnu cjelinu prilagođenu potrebama djece.
Ukupna vrijednost radova i opremanja vrtića je 8,8 milijuna eura bez PDV-a. Od toga je 6,5 milijuna eura osigurano iz gradskog proračuna, a 2,3 milijuna eura sufinancirano je iz EU fondova putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
Dječji vrtić Sveta Klara 14-i je po redu vrtić ove Gradske uprave koja je u dječje vrtiće do sada uložila više od 75 milijuna eura, stoji u priopćenju.
Do 2027. Zagreb će imati ukupno 28 novih vrtića, čime će se značajno poboljšati dostupnost i kvaliteta vrtićke skrbi u svim dijelovima grada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas