Koliko će vrtiće plaćati Zagrepčani?

Cijene dječjih vrtića ostaju iste u novoj pedagoškoj godini, potvrdila je u utorak zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec, dok je gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio da će izmjene Generalnog urbanističkog plana (GUP) biti izglasane na sjednici Gradske skupštine 11. rujna.
Dolenec je istaknula da više od polovice roditelja u gradskim vrtićima plaća između 0 i 40 eura, što je, kako je rekla, daleko ispod nacionalnog prosjeka. "Naš je cilj da usluga bude dostupna i pristupačna, blizu mjesta stanovanja, kvalitetna i povoljna i zato model ostaje isti“, poručila je na konferenciji za medije.
Prema posljednjim podacima, u srpnju je upisano više od 7.200 djece, a u gradskim vrtićima ostalo je oko 250 slobodnih mjesta, jednako kao i u privatnim i vjerskim ustanovama. Očekuje se da će ove godine sva djeca imati mjesto u vrtiću, a najavila je i otvaranje nekoliko novih lokacija već ove jeseni.
Govoreći o izmjenama GUP-a, Tomašević je istaknuo kako je riječ o "najvažnijoj odluci ove gradske vlasti", s najdalekosežnijim posljedicama za razvoj Zagreba.
Naglasio je da se GUP donosi bez amandmana jer se upravo na tim izmjenama u prošlosti otvarao prostor za političke trgovine i korupciju, kada su se u zadnji čas zelene i društvene površine pretvarale u građevinska zemljišta.
"Ovim izmjenama uvodimo red, povećavamo površine za vrtiće, škole i druge društvene sadržaje, te zaustavljamo prekomjernu gradnju u postojećim naseljima", rekao je. Dodao je da se novim pravilima više neće moći graditi takozvane urbane vile s višekatnicama na parcelama predviđenima za obiteljske kuće, niti dodatno graditi zgrade unutar već izgrađenih blokova u naseljima poput Knežije, Studentskog grada ili Novog Zagreba.
Posebno je istaknuo važnost sudjelovanja javnosti u procesu, navodeći da je po prvi put velik broj gradskih četvrti aktivno sudjelovao, a da je oko 20 posto primjedbi građana iz javne rasprave usvojeno u potpunosti ili djelomično, što se nikada prije nije dogodilo.
Tomašević je podsjetio da je riješen i višedesetljetni spor s državom oko zemljišta u Blatu, gdje bi se trebala izgraditi Nacionalna dječja bolnica. "Radovi bi trebali početi iduće godine, a u prvoj fazi izgradit će se dječja bolnica, dok je u drugoj fazi planirana i opća bolnica", kazao je.
Ove jeseni s radom počinje nova osnovna škola Frana Galovića u Dugavama, gdje roditelji izražavaju zabrinutost zbog blizine prihvatnog centra za azilante u hotelu Porin. Dolenec je poručila da nema razloga za zabrinutost. "Djeca u tom kvartu i žive i odrastaju, a prema svim informacijama Ministarstva unutarnjih poslova nema nikakvih sigurnosnih prijetnji", rekla je. Dodala je da je Grad u suradnji s MUP-om i roditeljima održao niz sastanaka te da će dijalog nastaviti i dalje.
"Naša je obveza osigurati im sigurne prometne koridore do škole i to je jedini stvarni izazov. U tijeku su veliki infrastrukturni radovi - nova cesta i nova tramvajska pruga - i to je ono na što se fokusiramo“, istaknula je Dolenec. Naglasila je i da će predstavnici Grada već u prvim danima nastave posjetiti školu kako bi se uvjerili da sve sigurnosne mjere funkcioniraju.
