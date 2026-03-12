Otvoreno pismo Vesne Teršelič i Nataše Kandić direktoru vijesti N1 Tihomiru Ladišiću

Takva izjava neprihvatljiva je u svakom javnom prostoru. No činjenica da je izgovorena upravo u Bogdanovcima, dok je novinar stajao pored memorijala žrtvama ratnih zločina – ubijenim Hrvatima i Albancima, civilima i ratnim zarobljenicima stradalima tijekom jeseni 1991. godine – čini je osobito teškom. Na mjestu na kojem se odaje pijetet žrtvama i podsjeća na njihovu patnju izrečene su riječi koje rehabilitiraju pravomoćno osuđenog ratnog zločinca i predstavljaju gaženje sjećanja na žrtve.