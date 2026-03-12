PRILOG IZ BOGDANOVACA
Otvoreno pismo Vesne Teršelič i Nataše Kandić direktoru vijesti N1 Tihomiru Ladišiću
Aktivistkinje za zaštitu ljudskih prava, Nataša Kandić i Vesna Teršelič, čije organizacije desetljećima monitoriraju suđenja za ratne zločine, uputile su otvoreno pismo Tihomiru Ladišiću, direktoru vijesti N1 Hrvatska, kao i odgovornima u Adria News Networku zbog izvještavanja s obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Vukovara u Bogdanovcima
U nastavku u cijelosti prenosimo otvoreno pismo aktivistkinja za zaštitu ljudskih prava.
"Poštovani gospodine Ladišiću,
obraćamo vam se povodom izvještavanja televizije N1 Hrvatska s obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Vukovara u Bogdanovcima 10. ožujka 2026., emitiranog u emisiji Novi dan. U javljanju s tog događaja vaš novinar Ivan Hrstić izjavio je:
„Središnje ime, ono koje se najviše spominjalo, ime je Tomislava Merčepa, ratnog heroja, a s druge strane čovjeka izloženog progonu hrvatskog pravosuđa.“
Važno je naglasiti da novinar u ovom slučaju nije citirao govornike sa skupa, nego je kvalifikaciju "ratni heroj" izrekao u vlastitom novinarskom izvještaju. Time ta izjava nije privatno mišljenje pojedinca, nego javna kvalifikacija izrečena u programu N1 i u ime medija koji predstavlja.
Tomislav Merčep pravomoćno je osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima. Nazivati pravomoćno osuđenog ratnog zločinca "ratnim herojem" znači negirati sudski utvrđene činjenice i relativizirati zločine za koje je osuđen.
Takva izjava neprihvatljiva je u svakom javnom prostoru. No činjenica da je izgovorena upravo u Bogdanovcima, dok je novinar stajao pored memorijala žrtvama ratnih zločina – ubijenim Hrvatima i Albancima, civilima i ratnim zarobljenicima stradalima tijekom jeseni 1991. godine – čini je osobito teškom. Na mjestu na kojem se odaje pijetet žrtvama i podsjeća na njihovu patnju izrečene su riječi koje rehabilitiraju pravomoćno osuđenog ratnog zločinca i predstavljaju gaženje sjećanja na žrtve.
Podsjećamo da je za zločin počinjen 11. studenoga 1991. u Bogdanovcima pred sudom u Beogradu pravomoćno osuđen Boško Soldatović, pripadnik Vojne policije JNA, na 15 godina zatvora zbog ubojstva devet civila. Fond za humanitarno pravo (FHP) je na tom suđenju zastupao obitelji žrtava, dok je Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću podnijela kaznenu prijavu DORH-u za zločine u Bogdanovcima.
N1 je nakon emitiranja priloga objavio ispriku. Međutim, tekst koji je objavljen ne predstavlja profesionalnu ispriku za ovakav propust. U njemu se ne priznaje jasno što je bilo pogrešno, izrečena kvalifikacija se ne povlači, a odgovornost se relativizira formulacijama koje umanjuju težinu izgovorenog. Takva reakcija ostavlja dojam pokušaja ublažavanja i umanjivanja ozbiljnosti izrečene tvrdnje, umjesto jasnog i nedvosmislenog priznanja profesionalne pogreške.
Novinarstvo koje pravomoćno osuđenog ratnog zločinca naziva herojem nije pogreška u formulaciji, nego ozbiljan profesionalni i etički promašaj.
Očekujemo da televizija N1 jasno osudi ovakav način izvještavanja i poduzme mjere kako se relativiziranje ratnih zločina i rehabilitacija pravomoćno osuđenih počinitelja u programu N1 više nikada ne bi ponovili".
Nataša Kandić , osnivačica Fonda za humanitarno pravo i Vesna Teršelič, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
