Reagiranje na izvještavanje u programu N1 televizije

Tomislav Merčep, osuđen za ratni zločin, ne može biti heroj, kako je prikazan u prilogu objavljenom u Pregledu dana u utorak.
Izvještavanje N1 televizije sa svakog događaja, bez obzira o čemu se tamo i kako govorilo, u ovom slučaju s obljetnice u Bogdanovcima, mora biti u skladu s profesionalnim standardima i suosjećanjem prema žrtvama zločina.
Ispričavamo se gledateljima zbog profesionalnog propusta.
N1 će postupati u skladu sa svojim uredničkim smjernicama.
