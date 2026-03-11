Oglas

s obljetnice u bogdanovcima

Reagiranje na izvještavanje u programu N1 televizije

author
N1 Info
|
11. ožu. 2026. 12:11
11 godina N1
N1

Tomislav Merčep, osuđen za ratni zločin, ne može biti heroj, kako je prikazan u prilogu objavljenom u Pregledu dana u utorak.

Izvještavanje N1 televizije sa svakog događaja, bez obzira o čemu se tamo i kako govorilo, u ovom slučaju s obljetnice u Bogdanovcima, mora biti u skladu s profesionalnim standardima i suosjećanjem prema žrtvama zločina. 

Ispričavamo se gledateljima zbog profesionalnog propusta.

N1 će postupati  u skladu sa svojim uredničkim smjernicama.

Teme
reagiranje N1

