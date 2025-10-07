Kreće projekt noćnih vlakova koji povezuju Zagreb s okolnim gradovima

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić istaknuo je da će na svako odredište putovati po dvije linije, jedna poslije ponoći, druga nakon dva sata ujutro a riječ je o povratnim linijama. Vlakovi će stajati na svim stajalištima na širem području Grada Zagreba. Vozit će subotom i nedjeljom, a o rezultatima korištenja vlakova, tj. o broju putnika do polovine sljedeće godine ovisi hoće li projekt i zaživjeti. Na spomenutim relacijama, naveo je Ukić, vozit će u pravilu nove kompozicije.