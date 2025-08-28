Poznato je tko je dobio poslove na tenderu HŽ Infrastrukture od 61,5 milijuna eura

Premda je tender bio međunarodni, velikog interesa nije bilo. U tri od osam grupa nije pristigla nijedna ponuda, a u dvije je stigla po jedna francuskog Geismar S.A.S.-a, ali je ispao iz igre jer nije dostavio tražena jamstva. Ovim natječajima, na koje ide i PDV, tražilo se pružno vozilo – TMD (četiri milijuna eura), portalni kranovi za izmjenu kolosijeka (1,6 milijuna eura), stroj za pojedinačnu izmjenu pragova MRT (3,42 milijuna eura), deset FACC vagona za prijevoz rasutog tereta (1,3 milijuna eura) te osam vagona prilagođenih za rad kranova (1,36 milijuna eura).