Paladina za N1: Prioritet nam je da se do roka sva odobrena sredstva opravdaju

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Paladina u razgovoru s novinarkom N1 televizije Emom Bašić rekao je kako je s krajem listopada iz Fonda solidarnosti realizirano za obje alokacije, oba potresa, realizirano nešto više od dvije milijarde kuna, dok je nešto više od 1,9 milijardi kuna predano zahtjeva za nadoknadu sredstava od samih korisnika.

“U različitim fazama realizacije je više od 1200 što projekata što raznih aktivnosti kojih se financiraju iz Fonda solidarnosti. Kad govorimo o aktivnosti to su one koje ne podrazumjevaju građevinske radove, a njih je oko 400 projekata, dok je 800 onih koji podrazumjevaju građevinske radove”, kaže ministar.

Na pitanje očekuje li rast aktivnosti, ministar Paladina kaže kako podaci jasno ukazuju na činjenicu, da se realizacija i opravdavanje sredstava povećava i dodaje kako imaju razloga za optimizam.

“Kada samo usporedimo aktivan broj gradilišta, mi smo unazad tri mjeseca sa 120 projekata u izvođenju radova porasli za 50 posto, na više od 180 projekata gdje se izvode radovi. U istom periodu smo sa 60-ak projekata gdje je nabava izvođenja radova u završnoj fazi, narasli na 100, a istovremeno se i realizacija samim time povećava”, tvrdi ministar.

Dodaje kako s obzirom na činjenicu sve većeg broja izvođenja i na sve one koji su u nešto ranijim fazama, a uskoro će u ući u fazu izvođenja radova, da je takvo povećanje dinamike realizacije opravdano i jedino očekivano tijekom narednih mjeseci.

“Ovaj broj od 180 projekata u narednim mjesecima će se povećati na nekih 250, a samim time će se i mjesečna realizacija povećavati”, tvrdi Paladina.

Na pitanje da komentira kritike kako se najsporije obnavljaju bolnice, ministar je rekao kako postoji 800 projekta koji se planiraju sufinancirati i da svaki taj projekt, projekt za sebe koji ima svoje specifičnosti i zahtjevnosti.

“Projekti u zdravstvu nažalost sporije napreduju. Ti projekti su kompleksni i u svojim iznosima relativno veliki. Ono što je nama najbitnije je da u sveobuhvatnom opravdavanju sredstava kojeg smo mi već primili iz Europske unije, da cjelokupni iznos od otprilike milijardu eura opravdamo. U konačnici mi ćemo, kada vidimo tko je opravdao više, potrošio više, u narednim mjesecima napraviti realokaciju. Nije bitno koji će sektor će potrošiti više, koji manje. Naravno svima je u interesu da napreduju po planu”, rekao je ministar i dodao kako je cilj vlade u cjelini i ministarstva cjelokupni iznos opravda.

A na pitanje što bi se moglo dogoditi nakon isteka roka 30. lipnja 2023. godine, hoćemo li novac izgubiti ministar uvjerava kako je to rok prihvatljivosti troškova.

“Nakon tog datuma imamo još šest mjeseci, dakle do kraja sljedeće godine za prikupljanje cijele dokumentacije, svih računa po kojima će biti plaćeni prihvatljivi troškovi te pripremanja izvješća Europskoj komisiji. Nama posao tog datuma ne završava. Bitno je da aktivnosti koje radimo, prije svega gradnja, da sve ono što bude izgrađeno do 30.6 je prihvatljivo, a onda ćemo u mjesecima nakon toga prikupljati račune kako bi cjelokupno izvješće moglo biti poslano do 31.12.2023. Ako tada ne budemo imali dovoljno računa za odobrena sredstva koja smo primili, onda ćemo razliku morati vratiti”, kaže Paladina i uvjerava da s obzirom na dinamiku realizacije i rasta broja projekata na kojima se izvode radovi, da imamo razloga za optimizam da ćemo sva sredstava opravdati i naglašava: “To nam je prioritet, da se sva sredstva opravdaju”, rekao je ministar Ivan Paladina.

