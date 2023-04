Paleži auta, pucnjava… Letica tvrdi: “Građani moraju biti zabrinuti”

Podijeli :

Sigurnosni stručnjak Ante Letica u Newsroomu se osvrnuo na pucnjavu u Splitu, a analizirao je i sigurnosnu situaciju u Hrvatskoj nakon nekoliko incidenata u posljednjim danima. Podsjetimo, nakon što je tijekom uskrsnog vikenda zapaljen automobil jedne sutkinje u Osijeku, zapaljen je i automobil državnog inspektora u Splitu, a potom i vozila dvojice policijskih službenika na Cresu.

“Građani ne trebaju biti uplašeni, ali s pravom moraju biti zabrinuti za razvoj situacije po pitanju kriminala”, rekao je Letica.

“Građani moraju biti zabrinuti jer ovo više nisu normalne pojave i ovo traži određenu akciju svih čimbenika zaduženih za sigurnost u zemlji – od sudbene, izvršne i zakonodavne vlasti jer ako se ovo nastavi, neće biti dobro”, dodao je.

Govoreći i paležima vozila sutkinje i policajaca, Letica ističe da su to napadi “na ljude koji trebaju štititi zakon”.

“Objekt napada je isti što je vrlo zabrinjavajuće, posebno ovo u Osijeku“, dodao je.

“Sutstav mora brzo i oštro odgovoriti”

Letica ističe da se kriminalne organizacije međusobno bore za prevlast, a kada završi ta borba i jači pobijedi, slabiji se raspadnu ili se priključe jačima – i onda idu dalje.

“Oni se onda nemaju s kim boriti nego idu prema onim koji im smetaju u razvoju biznisa, a to su ljudi koji štite ili provode zakon i to je onda napad na sustav. Sustav mora odgovoriti oštro, učinkovito i brzo kao opomena drugima da se to ne može raditi, ali to mora biti po zakonu”, kazao je.

Letica poručuje da kada se kriminal ne procesuira na vrijeme i po zakonu, onda se ide na osvajanje vlasti. “Tu je sustav ugrožen, ugrožena je i nacionalna sigurnost. Onda kriminalci ulaze u vlast, ne izravno nego preko svojih ljudi. Bilo je nekoliko paljevina automobila, eksplozivnih naprava… Dok su se ti kriminalci međusobno obračunavali, tad je već trebalo pokloniti pažnju tome.”

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića nakon paleža u Osijeku koji je zatražio visoku razinu profesionalnosti u istraživanju ovog incidenta.

“Ako to kaže predsjednik Vrhovnog suda, onda on zna da su neke druge istrage bile neprofesionalne ili manje profesionalne”, kazao je Letica i dodao:

“Ali ima i druga poruka… Kad kaže da traži da istraga bude visoko profesionalna i da drugi načini istrage neće biti dobro prihvaćeni, a da će to biti još jedan znak pogrešnog odnosa izvršne prema sudbenoj vlasti, tako šalje poruku i da u odnosu između sudbene i izvršne vlasti nešto ne funkcionira.”

Smatra da sigurnosna situacija u državi nije lošija sada nego prošlih godina. “Ovo treba riješiti brzo i učinkovito jer su ova djela koja se lako preslikavaju jer ako se vidi da nema efikasnog odgovora države, onda će se nastaviti to.”

Letica je istaknuo i što bi sada trebalo učiniti. “Adekvatna reackija bi bilo brzo, efikasno kriminalističko istraživanje, izvidi, sudjelovanje SOA-e, pronalazak ovih ljudi, otvaranje istrage i procesuiranje – i to brzo.”

